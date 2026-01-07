Hans Marowski, vicepresidente del PNL: “Creo que Johannes Kaiser no va a ser ministro del presidente Kast”

El entrevista con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, el vicepresidente del Partido Nacional Libertario (PNL) y diputado electo, Hans Marowski, descartó que Johannes Kaiser asuma un ministerio en el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

“No, yo la verdad creo que Johannes no va a ser ministro del presidente Kast. A mí me parece que no. Él tiene una labor muy importante en el Partido Nacional Libertario”, dijo ante la consulta.

El dirigente señaló que en la colectividad deben “terminar de conformar estructura, tenemos que elegir directivas comunales, tenemos que elegir tribunales regionales. Somos el partido más grande de la derecha en Chile en cantidad de militantes”, explicó.

Tras estas declaraciones, Marowski agregó a título personal: “Puede ser incluso un acuerdo tácito ahí entre las partes. Me imagino que han influenciado las opiniones de militantes del Partido Nacional Libertario, me imagino que han influenciado opiniones de la Oficina del Presidente Electo”.

“A Johannes no le han ofrecido un ministerio, y Johannes no ha pedido un ministerio. Y en ese sentido, no ha pasado nada”, remarcó.

Con todo, el vicepresidente del PNL apuntó que: “Lo que sí estamos haciendo es lo que hablamos al principio, en conversar de qué forma podemos nosotros apoyar mejor al gobierno del presidente Kast”.

Los dichos de Marowski se dan luego de la cita que sostuvieron ayer los libertarios con el equipo de Kast, siendo Claudio Alvarado el principal interlocutor de la Oficina del Presidente Electo.

Tras salir de la cita, Kaiser, aseguró que las conversaciones se encuentran en buen pie y explicó que “presentamos un listado de personas que podrían ser, quizás, un enriquecimiento para el futuro gobierno”. Eso sí, evitó adelantar nombres.

Respecto a una posible integración al gobierno, afirmó que “en los próximos días probablemente nos podamos pronunciar con mayor certeza”.

