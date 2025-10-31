OFERTA ELECCIONES $990
Política

Harold Mayne-Nicholls dice que “no se arrepiente” de pelea con Antonio Neme: “Si me lo hace de nuevo, de nuevo”

El candidato presidencial independiente relató cómo se dieron los hechos del pasado martes en el Contry Club de La Reina que terminó con una denuncia ante Carabineros en su contra. También reconoció agresión física mutua con Neme.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Harold Mayne-Nicholls / Antonio Neme

El candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, se refirió este jueves a la denuncia de agresión presentada en su contra por el exconcejal UDI por Maipú, Antonio Neme Fajuri.

El hecho, que ocurrió en el Contry Club de La Reina terminó con una denuncia ante Carabineros en contra del aspirante presidencial por una pregunta agresión física, la que habría ocurrido el martes durante la mañana, lo que fue reportado a las autoridades a eso de las 16 horas en una unidad policial.

Mayne-Nicholls fue consultado al respecto en el programa de Televisión Nacional de Chile (TVN), “Candidato, llegó tu hora”, donde explicó que “lo que pasó fue que me insultó, después me agredió, después me sacó la madre y todo tiene un límite. Eso fue”.

“Yo jamás lo hubiera hecho si él no me hubiera agredido primero. Él me agredió a mí y después me sacó la madre y esas cosas yo no las permito. No me importa que cargo tenga, hay principios que no van de acuerdo al cargo ni a los cálculos electorales políticos. A mi mamá no la tocan”, resaltó el aspirante presidencial.

Requerido sobre si tendría una reacción similar siendo Presidente de la República ante las críticas de la ciudadanía y otros, afirmó que “veamos qué es lo que pasa”.

En ese contexto, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), relató lo que él cree fue el inicio de la animadversión de Neme, situando el origen en el Mundial de Francia de 1998 “cuando él fue sorprendido revendiendo entradas. Yo era jefe de prensa en la sede Burdeos. La FIFA me informa que hay un periodista chileno, que necesitamos identificarlo, porque está revendiendo entradas”.

“Yo voy al entrenamiento de la Selección. Lo identifico, le digo para que no lo haga más, porque lo tenían fotografiado y filmado. Lo hizo de nuevo el día que Chile practica en el estadio, lo vuelve a hacer. La FIFA me dice que hay que expulsarlo y les digo que me dejen manejarlo a mí, porque no quería que esto fuera un escándalo mundial”, relató el también periodista de profesión.

En su narración afirmó que tomó contacto con Eleodoro Rodríguez, director ejecutivo de Canal 13 en la época y luego con Gonzalo Beltrán, tras lo cual desvincularon a Neme de la señal televisiva.

“Lo mandaron a buscar y él estima que yo fui el causante de todo eso y no logra entender que la reventa de entradas es algo que no corresponde”, detalló.

En ese contexto, Mayne-Nicholls, reconoció que golpeó al experiodista deportivo. “El tema fue así: él abrió la puerta (de su auto), hoy tengo un moretón en la rodilla que no me había dado cuenta, me pegó en la rodilla, cerré la puerta y ahí me abofetea aquí (señalando su mejilla), me insulta y ahí bueno, pasó lo que pasó”, sostuvo.

“Lo que siento es que no debí haberlo hecho, no me siento para nada orgulloso de haberlo hecho, pero otra cosa distinta, es que reaccionaría distinto. No lo sé. Lo más probable que no. Reaccionaría porque las cosas tienen un límite, si esto no es a la eternidad de que todo lo podemos dejar pasar porque uno está tomando un cargo o está haciendo algo”, agregó.

Consultado sobre si se arrepiente de su forma de actual con Antonio Neme, Mayne-Nicholls afirmó: “Yo no me arrepiento de lo que hice. No. Si me lo hace de nuevo, de nuevo”.

Más sobre:Harold Mayne-NichollsElecciones 2025PresidencialesAntonio NemeAgresión

