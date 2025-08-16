Harold Mayne-Nicholls logra reunir firmas para competir en elecciones presidenciales

Durante este viernes se confirmó un nuevo nombre que competirá en las elecciones presidenciales de noviembre próximo: el de Harold Mayne-Nicholls, quien anunció que logró recolectar las firmas suficientes para presentarse como candidato independiente.

El expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), hizo el anuncio a través de sus redes sociales, donde compartió que desde el pasado 1 de abril inició la recolección de rúbricas para presentarse en la contienda electoral.

“Desde el 1 de abril comenzamos este recorrido y hoy, gracias a ustedes y al equipo, hemos logrado la meta: reunir las 35.361 firmas mínimas exigidas por el Servel”, dijo el también periodista.

Así, Mayne-Nicholls, podrá inscribir su candidatura, proceso para el cual el plazo vence este lunes 18 de agosto, para competir el próximo 16 de noviembre frente a otros nombres ya confirmados como José Antonio Kast (republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos-Amarillos), Johannes Kaiser (nacional libertario), Jeannette Jara (Chile Unido) y el también independiente Marco Enríquez-Ominami.

“Nos dijeron que la política era un club cerrado y que no teníamos cabida en ella. Hoy, como un ciudadano más, damos este paso para estar en la papeleta y representar a un gran grupo de moderados que queremos una mejor política”, dijo respecto al ideario de su candidatura.

En la misma línea, agregó que “una política que ponga a las personas en el centro. Esta tremenda hazaña no es mía, es de todos. Me siento profundamente honrado de recibir esta confianza”.

En su publicación también fijó las primeras trazas de lo que será su forma de hacer política, al señalar que “no voy a hacer promesas que no dependan de mí, pero sí puedo comprometerme a: acuerdos, diálogo, mesura, cordura, templanza y probidad. Esto recién empieza (...) Juntos vamos a devolverle el alma a Chile”.