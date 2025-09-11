SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Harold Mayne-Nicholls y sus expectativas por debate presidencial: “Espero no tanta destrucción ni tanta polémica”

El candidato independiente abordó las palabras de Marcelo Bielsa a su favor y señaló que "siempre es muy bueno, gratificante y reconfortante que gente inteligente hable bien de uno”.

Por 
Rodrigo Gómez S.
 
Pedro Rosas
Harold Mayne-Nicholls. Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, en su llegada al debate presidencial de esta noche, afirmó que espera tener un foro tranquilo, donde no se produzcan grandes discusiones en el encuentro que reunirá a los ocho aspirantes a La Moneda.

El abanderado presidencial arribó al encuentro a eso de las 20.20 horas.

Consultado por la prensa, Mayne-Nicholls afirmó que “espero que sea un debate donde todos podamos justamente, discutir, conversar, entregar ideas y no tanta destrucción, no tanta polémica, ni alguna agresión verbal”.

Requerido por la eventual composición de su equipo de gobierno y si convocaría a personas de distintos partidos, el periodista aseguró que “es complejo, pero si se puede vamos a hacer una excepción”.

También abordó las declaraciones del extécnico de la Selección Nacional Marcelo Bielsa, quien afirmó que “cuando trabajé en común con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, un hombre incorruptible”.

Bielsa agregó que “después, bueno, es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país, a dirigir el destino de un país (…) Yo no puedo aventurarme a decir eso, lo que sí puedo decir es que para mí fue un compañero muy sólido para trabajar en común durante cuatro años”

Al respecto Harold Mayne-Nicholls señaló que “siempre es muy bueno, gratificante y reconfortante que gente inteligente hable bien de uno”.

Más sobre:Harold Mayne-NichollsElecciones 2025Debate presidencial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast afirma que “cada 8 horas asesinan a un chileno”: impreciso 🟠

“La ciudadanía necesita saber si los troll son tuyos” y “tu hermano trabaja en CHV”: el fuerte cruce entre Kast y Jara que marcó el inicio del debate

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Costa y plazo para volver a meta de inflación: “Contribuyendo a hacerlo estabilizando la macroeconomía y no lo contrario”

Stop loss: el mecanismo que evalúa Fonasa para atraer a las aseguradoras a la segunda licitación de su nueva modalidad

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Kast afirma que “cada 8 horas asesinan a un chileno”: impreciso 🟠
Chile

Kast afirma que “cada 8 horas asesinan a un chileno”: impreciso 🟠

“La ciudadanía necesita saber si los troll son tuyos” y “tu hermano trabaja en CHV”: el fuerte cruce entre Kast y Jara que marcó el inicio del debate

Harold Mayne-Nicholls y sus expectativas por debate presidencial: “Espero no tanta destrucción ni tanta polémica”

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook
Negocios

Nestlé presenta querella por uso de marca Trencito en venta ilegal de medicamentos y sustancias ilícitas en Facebook

Costa y plazo para volver a meta de inflación: “Contribuyendo a hacerlo estabilizando la macroeconomía y no lo contrario”

Stop loss: el mecanismo que evalúa Fonasa para atraer a las aseguradoras a la segunda licitación de su nueva modalidad

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa
El Deportivo

¿Paralizaron obras? Las versiones cruzadas entre el alcalde de Independencia, la ANFP y Unión Española por la Supercopa

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia
Mundo

¡Bloqueemos todo!: una jornada de protestas con inédito despliegue policial en Francia

Quién era Charlie Kirk, el joven activista conservador y partidario de Trump que fue asesinado en Utah

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad