Harold Mayne-Nicholls y sus expectativas por debate presidencial: “Espero no tanta destrucción ni tanta polémica”

El candidato independiente Harold Mayne-Nicholls, en su llegada al debate presidencial de esta noche, afirmó que espera tener un foro tranquilo, donde no se produzcan grandes discusiones en el encuentro que reunirá a los ocho aspirantes a La Moneda.

El abanderado presidencial arribó al encuentro a eso de las 20.20 horas.

Consultado por la prensa, Mayne-Nicholls afirmó que “espero que sea un debate donde todos podamos justamente, discutir, conversar, entregar ideas y no tanta destrucción, no tanta polémica, ni alguna agresión verbal”.

Requerido por la eventual composición de su equipo de gobierno y si convocaría a personas de distintos partidos, el periodista aseguró que “es complejo, pero si se puede vamos a hacer una excepción”.

También abordó las declaraciones del extécnico de la Selección Nacional Marcelo Bielsa, quien afirmó que “cuando trabajé en común con él, conocí a un hombre muy decente, una persona íntegra, un hombre incorruptible”.

Bielsa agregó que “después, bueno, es muy difícil hacer una proyección de dirigir el fútbol de un país, a dirigir el destino de un país (…) Yo no puedo aventurarme a decir eso, lo que sí puedo decir es que para mí fue un compañero muy sólido para trabajar en común durante cuatro años”

Al respecto Harold Mayne-Nicholls señaló que “siempre es muy bueno, gratificante y reconfortante que gente inteligente hable bien de uno”.