Hassler y uso de la Ley Aula Segura en los establecimientos educacionales de Santiago: “Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente”

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, se refirió a la polémica sobre el uso de la Ley Aula Segura dentro de los establecimientos educacionales, luego de que el exrector del Internado Nacional Barro Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, afirmará en Vía X que la edil, al asumir a fines de junio de 2021, habría dado la orden de no usar aquella medida en los recintos educativos de su comuna.

“Jamás he instruido no utilizar la normativa vigente. Efectivamente, hay una normativa que aplica para todo el país y que está disponible también en los establecimientos de Santiago, particularmente desde los directores y directoras. Ahora bien, yo creo que la discusión debiera ser mucho más amplia”, indicó la jefa comunal de Santiago en Tolerancia Cero.

En específico, y sobre las declaraciones que emitió Saavedra en su momento, Hassler precisó que aquello “es falso, yo lamento que mientan abiertamente personas que no están señalando cosas que estén apegadas a la veracidad. De hecho, sería importante que pudiera poner sobre la mesa cuáles son esas pruebas, esas instrucciones, porque eso no es así. Yo no tengo esa facultad”.

Cabe recordar que, luego de conocerse los dichos del exrector del INBA, los diputados de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper y Hugo Rey, junto a los concejales de Santiago, Juan Mena y Santiago Mekis, y la Agrupación Santiago Seguro, presentaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República en contra de la actual jefa comunal por un presunto incumplimiento de la ley y abandono de deberes.

En relación con lo anterior, Hassler enfatizó en que los directores y rectores de su comuna cuentan con todas las facultades para aplicar la normativa vigente, sin embargo, recalcó que “eso implica llevar adelante procesos disciplinarios, se use o no una legislación en particular, implica iniciar procesos del reglamento interno de convivencia escolar. En Santiago, durante este año, se han iniciado 577 procesos disciplinarios y esos pueden usar la distinta normativa para abordar situaciones que son de violencia, que son faltas graves y que afectan la convivencia de toda una comunidad educativa”.

Además agregó que “a mí como alcaldesa de Santiago no me corresponde opinar respecto de las leyes, sino que actuar para resolver problemas que son profundos, con el fin de sacar adelante a 44 establecimientos de nuestra comuna que son parte de la educación pública del país”.

Expulsión de estudiantes que participan de hechos de mayor violencia

En un balance realizado por Carabineros se dio a conocer que durante este año se ha intervenido en 396 eventos registrados, principalmente en liceos emblemáticos en la comuna de Santiago, dejando como resultado 108 jóvenes detenidos.

Al ser consultada sobre si apoyaría la expulsión de los alumnos que participan de hechos de violencia más graves, la actual jefa comunal de Santiago afirmó que ”sí, me parece importante que personas que cometen delitos graves, que ponen en riesgo la convivencia de toda una comunidad educativa, puedan salir de esas comunidad. Sin duda que tendrán, después de cumplir las distintas sanciones, todo el derecho a reintegrarse en otra comunidad educativa, pero el daño que se hace a la comunidad interna es muy profundo y esa relaciones están quebradas en ese sentido”.

Además recalcó que durante este 2022 “de todos los procesos disciplinarios que se han abierto, 170 han derivado en distintas sanciones, dentro de ellas 19 que son las más graves, que tienen que ver con expulsiones y cancelación de matrículas”.

Recuperación del casco histórico de Santiago y desafíos para la comuna

La autoridad comunal fue enfática en indicar que “creo que el casco histórico de nuestra comuna requiere una presencia mucho más fuerte del Estado, ese es un trabajo de conjunto, los municipios no estamos a cargo del orden público, pero colaboramos mucho con las policías para poder liberar nuestros espacios y que la comunidad puede caminar más tranquila por ellos”.

Asimismo, Hassler reconoció que ha mantenido diálogos con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, con respecto a la materia. En ese aspecto, afirmó que “necesitamos una intervención más profunda del Estado en la Plaza de Armas, Paseo Ahumada y Paseo Puente”.

“La alcaldía de Santiago tiene múltiples desafíos en torno a recuperar y proyectar una comuna capital que tiene tremendo potencial, el mayor patrimonio de nuestro país, parques que son pulmones verdes de la Región Metropolitana, establecimientos educacionales, que son 44 que reciben a estudiantes de todo Chile (...). Estamos en una batalla de recuperar Santiago y de proyectarlo post estallido y post pandemia hacia un lugar que refleje lo mejor de nuestro país”, concluyó Irací Hassler.