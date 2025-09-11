Hirsch en picada con Marco Enríquez-Ominami por actitud en debate: “Se dedicó a atacar permanentemente a Jeannette Jara”
El vocero del comando de Jara señaló que le pareció "lamentable" el actuar de Enríquez-Ominami. "Se fue en volada en tratar de desarrollar grandes ideas, pero al mismo tiempo ir descalificando a los demás".
Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista y vocero del comando de la candidata del oficialismo Jeannette Jara, abordó el desempeño de su abanderada en el primer debate presidencial televisivo. Además, fue crítico de las actitudes de los demás aspirantes a La Moneda, particularmente del candidato independiente Marco Enríquez-Ominami.
En diálogo con Tele13 Radio, el diputado manifestó que Jara fue “bien clara en su propuesta, aun cuando era atacada por todos lados”.
El vocero del comando aseguró que la candidata no estaba “enojada” como algunos especulan, sino que, más bien “estaba asertiva”.
En ese sentido, señaló que varios candidatos se dedicaron a criticar a Jara “incluido uno que se supone que es del sector progresista, Marco Enríquez-Ominami“.
“Se dedicó a atacar permanentemente a Jeannette Jara. Es bastante curiosa la postura, o qué está tratando de hacer. Me pareció lamentable, para ser honesto, me pareció triste", indicó.
A eso agregó: “Yo no sé si estaba muy desesperado por tratar de mostrar cosas, ideas, propuestas. Termina siendo incluso difícil, esto te lo hablo en lo personal, entenderle muchas veces, porque se acelera”.
En ese sentido, señaló que “la gente está esperando propuestas claras, posibles y simples”. Así, destacó que Jara ha dado “certezas respecto a cuestiones muy concretas”.
Sobre Enríquez-Ominami, señaló que “se fue en volada en tratar de desarrollar grandes ideas, pero al mismo tiempo ir descalificando a los demás".
“Creo que hoy día la descalificación gratuita sirve poco y tiene poco sentido y no es lo que la gente quiere. Yo creo que si él se hubiera centrado en ‘mire, estas son mis propuestas, son diferentes de las de los demás’ pero no dedicarse cada minuto que disponía a descalificar, a atacar, creo que le podría haber ido mejor", sostuvo.
