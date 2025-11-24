Huenchumilla modera su postura sobre el futuro de la DC y coalición oficialista en caso de que Jara pierda

Un nuevo debate se abrió en la coalición que el oficialismo y la Democracia Cristiana formaron para respaldar la candidatura de Jeannette Jara (PC), Unidad por Chile.

El sábado, el senador y timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, sinceró que no ve a su partido en una alianza con el Frente Amplio o el Partido Comunista, pero sí con los socialistas.

“Nosotros tenemos una coalición de nueve partidos en función de la candidatura de Jeannette Jara. Si nos fuera mal, se termina la coalición, simplemente se termina la coalición“, dijo en entrevista con El Mercurio.

Hoy, tras sostener una reunión con los parlamentarios DC electos en la última elección, el senador moderó sus declaraciones al ser consultado al respecto.

“Lo primero que tenemos que decir es que estamos en un proceso electoral que todavía no termina. Terminó la parte de los parlamentarios, estamos en una segunda vuelta para definir quién va a ejercer la jefatura del Estado”, comenzó señalando.

“Nosotros tomamos una opción en la Junta Nacional del Partido, que es nuestro máximo organismo, de apoyar la candidatura de Jeanette Jara en una coalición de nueve partidos. Y por lo tanto estamos en eso, estamos en esa coalición, vamos a cumplir nuestra palabra porque uno tiene que ser honorable en los compromisos políticos”, continuó el senador.

“Nosotros trabajamos y vamos a seguir en segunda vuelta, estamos integrados al comando y por lo tanto tenemos esa tarea. Ahora, espero y vamos a trabajar para que nos vaya bien. Nunca hay que dar las batallas por perdidas porque siempre pueden surgir algunas cuestiones que hacen variar el panorama. Por lo tanto esperamos nosotros que nos vaya muy bien”, agregó.