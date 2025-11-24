BLACK SALE $990
    Huenchumilla modera su postura sobre el futuro de la DC y coalición oficialista en caso de que Jara pierda

    “En el evento de que no nos fuera bien, bueno, en su momento el partido tendrá que analizar el nuevo escenario político porque aquí lo que vale son las decisiones, porque tú puedes tener una opinión, puedes tener un análisis y después viene la decisión, y la decisión le corresponde a los organismos del partido", planteó el senador Huenchumilla, quien el sábado apuntó al fin de la coalición en caso de que Kast resulte victorioso ante Jara el 14 de diciembre.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora

    Un nuevo debate se abrió en la coalición que el oficialismo y la Democracia Cristiana formaron para respaldar la candidatura de Jeannette Jara (PC), Unidad por Chile.

    El sábado, el senador y timonel de la DC, Francisco Huenchumilla, sinceró que no ve a su partido en una alianza con el Frente Amplio o el Partido Comunista, pero sí con los socialistas.

    “Nosotros tenemos una coalición de nueve partidos en función de la candidatura de Jeannette Jara. Si nos fuera mal, se termina la coalición, simplemente se termina la coalición“, dijo en entrevista con El Mercurio.

    Hoy, tras sostener una reunión con los parlamentarios DC electos en la última elección, el senador moderó sus declaraciones al ser consultado al respecto.

    “Lo primero que tenemos que decir es que estamos en un proceso electoral que todavía no termina. Terminó la parte de los parlamentarios, estamos en una segunda vuelta para definir quién va a ejercer la jefatura del Estado”, comenzó señalando.

    “Nosotros tomamos una opción en la Junta Nacional del Partido, que es nuestro máximo organismo, de apoyar la candidatura de Jeanette Jara en una coalición de nueve partidos. Y por lo tanto estamos en eso, estamos en esa coalición, vamos a cumplir nuestra palabra porque uno tiene que ser honorable en los compromisos políticos”, continuó el senador.

    “Nosotros trabajamos y vamos a seguir en segunda vuelta, estamos integrados al comando y por lo tanto tenemos esa tarea. Ahora, espero y vamos a trabajar para que nos vaya bien. Nunca hay que dar las batallas por perdidas porque siempre pueden surgir algunas cuestiones que hacen variar el panorama. Por lo tanto esperamos nosotros que nos vaya muy bien”, agregó.

    Luego puntualizó: “En el evento de que no nos fuera bien, bueno, en su momento el partido tendrá que analizar el nuevo escenario político porque aquí lo que vale son las decisiones, porque tú puedes tener una opinión, puedes tener un análisis y después viene la decisión, y la decisión le corresponde a los organismos del partido. Y por lo tanto alguien puede opinar, yo de hecho he opinado, pero es la opinión, es un análisis, la decisión después lo toman los organismos pertinentes, pero en base a otros elementos de juicio, al nuevo escenario, en base a lo que queremos como partido, a los objetivos que yo me proponga, a las tareas que yo quiera hacer, yo colocaré encima de la mesa un conjunto de elementos para tomar una decisión de cuál va a ser la estrategia que yo voy a seguir, pero cada día tiene su afán y todo se hará en tiempo oportuno”.

