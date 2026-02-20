SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Hurtado por déficit fiscal: “Republicanos no exime de responsabilidad a Grau, pero el responsable número uno fue Marcel”

    La secretaria general del Partido Republicano -que días antes ya se mostró a favor de una posible acusación constitucional contra Grau- aseguró que también ameritaba un libelo acusatorio contra Marcel.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La mañana de este viernes la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, reiteró sus críticas al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el déficit fiscal, y las extendió a la gestión de su antecesor, Mario Marcel.

    En conversación con radio Pauta, la representante opositora -que días antes ya se mostró a favor de una posible acusación constitucional contra Grau- aseguró que también ameritaba un libelo acusatorio contra Marcel.

    “Yo creo que ameritaba (una AC) contra el ministro Marcel, yo creo que él fue quien de manera sistemática erró en los cálculos, este es un cálculo que se hace a la luz también de la Ley de Presupuesto, no es algo al azar, fueron tres años”, dijo.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En esa línea aseguró que "el Partido Republicano no exime de responsabilidad a Grau, pero el responsable número uno fue el ministro Marcel”.

    “El ministro Grau recibió la caja ya con ciertos lineamientos, creo que al ministro Grau lo que le faltó es haber sido más honesto cuando él ya conocía desde antes cuál iba a ser el déficit fiscal y no seguir manteniendo un número que no era alarmante, yo creo que en eso se equivocó el ministro Grau, yo creo que él es quien tiene hoy día la responsabilidad política. La responsabilidad técnica, la responsabilidad conceptual, estratégica, obviamente la tiene el ministro Marcel”, planteó.

    Sobre la AC contra Grau, Hurtado añadió que “El Partido Republicano obviamente apoyará lo que decida la bancada a hacer como gestión fiscalizadora, que es la principal gestión o la principal atribución que tiene la Cámara de Diputados”.

    FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Más sobre:Ruth HurtadoRepublicanosAcusación constitucionalDéficit fiscalMario MarcelNicolás Grau

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Venta de viviendas de lujo crece en 2025, pero las de segmentos más caros no tuvieron salida

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Clienta de Enjoy acude a tribunal para cobrar premio de $3.800 millones en máquina tragamonedas, pero casino aduce error

    Lo más leído

    1.
    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    Desaire de verano: el fallido intento de Kast por ordenar la mesa del Senado 2026

    2.
    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    Squella afirma que renuncia de Kast al Partido Republicano debe concretarse antes del 11 de marzo: “Es un hito de responsabilidad”

    3.
    Kast busca dialogar con Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Kast busca dialogar con Lula y Sheinbaum por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    4.
    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    5.
    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Kast instala concepto de “emergencia fiscal” y propone arbitraje técnico para transparentar cuentas del gobierno

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Cómo “rejuvenecer” el sistema inmunológico, según un reciente estudio científico

    Servicios

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal
    Chile

    “No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

    Estados Unidos retira visas a tres funcionarios del gobierno de Boric y acusa que “socavaron la seguridad regional”

    Jefe de Gestión de Emergencias de Senapred destaca “rápida” reacción de equipos ante explosión en Renca

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes
    Negocios

    Más del 45% de las empresas dice que la falta de regularización es la principal barrera para contratar migrantes

    Bolsa de Santiago repunta después de tres sesiones de bajas

    Corte Suprema de Estados Unidos da un golpe a la política arancelaria de Donald Trump y los anula

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS
    Tendencias

    La costosa propuesta del gobierno de Trump para reemplazar a la OMS

    Cómo los exámenes de sangre podrían predecir el Alzheimer, según un reciente estudio

    Estas son las armas que EEUU tiene en Medio Oriente y que podría usar en un potencial ataque a Irán

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda
    El Deportivo

    El duro cuestionamiento de Manuel Pellegrini al castigo del DT de Sevilla Matías Almeyda

    “Es realmente motivador ver a otras madres que han vuelto”: Alexa Guarachi sale del retiro y jugará el WTA 250 de Austin

    Los fichajes de última hora que marcaron el cierre del libro de pases de la Liga de Primera

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7
    Tecnología

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Cómo son las nuevas unidades del pueblo Mapuche en Age of Empires II: Definitive Edition

    La guerra de la IA suma un incómodo momento entre Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Gloria Estefan, Stefan Kramer y Matteo Bocelli: cómo será la primera noche del Festival de Viña 2026

    Muere el actor Eric Dane, recordado por su papel como Mark Sloan en Grey’s Anatomy

    La arremetida de House of the Dragon 3: liberan trailer y fecha de estreno de la serie de HBO

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas
    Mundo

    ¿El Bukele colombiano? Abelardo de la Espriella avanza en las encuestas

    La Policía de Reino Unido inicia un nuevo registro en la Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés

    Reportan citación a juicio por apropiación ilícita al nuevo gobernante peruano José Balcázar a horas de asumir

    Nancy Mamani Loza: La única mujer
    Paula

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio

    London Fashion Week: La guía de desfiles que no te puedes perder