Hurtado por déficit fiscal: “Republicanos no exime de responsabilidad a Grau, pero el responsable número uno fue Marcel”

La mañana de este viernes la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, reiteró sus críticas al ministro de Hacienda, Nicolás Grau, por el déficit fiscal, y las extendió a la gestión de su antecesor, Mario Marcel.

En conversación con radio Pauta, la representante opositora -que días antes ya se mostró a favor de una posible acusación constitucional contra Grau- aseguró que también ameritaba un libelo acusatorio contra Marcel.

“Yo creo que ameritaba (una AC) contra el ministro Marcel, yo creo que él fue quien de manera sistemática erró en los cálculos, este es un cálculo que se hace a la luz también de la Ley de Presupuesto, no es algo al azar, fueron tres años”, dijo.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea aseguró que " el Partido Republicano no exime de responsabilidad a Grau, pero el responsable número uno fue el ministro Marcel”.

“El ministro Grau recibió la caja ya con ciertos lineamientos, creo que al ministro Grau lo que le faltó es haber sido más honesto cuando él ya conocía desde antes cuál iba a ser el déficit fiscal y no seguir manteniendo un número que no era alarmante, yo creo que en eso se equivocó el ministro Grau, yo creo que él es quien tiene hoy día la responsabilidad política. La responsabilidad técnica, la responsabilidad conceptual, estratégica, obviamente la tiene el ministro Marcel”, planteó.

Sobre la AC contra Grau, Hurtado añadió que “El Partido Republicano obviamente apoyará lo que decida la bancada a hacer como gestión fiscalizadora, que es la principal gestión o la principal atribución que tiene la Cámara de Diputados”.