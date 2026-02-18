SUSCRÍBETE
    Política

    Hurtado responde ofensiva del gobierno contra Kast y respalda eventual AC contra Grau

    "Parece que ni siquiera se enteraron de que la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue estando, incluso empeorada", lanzó la secretaria general de republicanos contra el gobierno.

    Por 
    Helen Mora
     
    Franco Cicchetti
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Desde la Oficina del Presidente Electo (OPE), la secretaria general de republicanos, Ruth Hurtado, salió a responder la arremetida del gobierno en contra del futuro mandatario José Antonio Kast.

    En concreto, los ministros Álvaro Elizalde (Interior), Nicolás Cataldo (Educación) y Luis Cordero (Seguridad), cuestionaron el concepto de “gobierno de emergencia” promovido por republicanos en la campaña presidencial de Kast.

    De hecho, el titular de Educación aseguró que “el verdadero gobierno de emergencia” fue el del Presidente Gabriel Boric.

    Frente a la ofensiva del Ejecutivo, Ruth Hurtado contestó: “El gobierno del Presidente Boric está dando los últimos aletazos de ahogado, están en una situación muy compleja, donde la ciudadanía se ha dado cuenta de la farra de este gobierno”.

    “Han mal utilizado los recursos de todos los chilenos y hablar que su gobierno fue de emergencia parece que ni siquiera se enteraron de que la emergencia y la crisis en materia de seguridad, de educación, de salud sigue estando, incluso empeorada”, continuó.

    ¿AC contra el ministro Grau?

    Hurtado también respondió a los dichos de la vocera Camila Vallejo en torno a una posible acusación constitucional -impulsada por bancadas de oposición- contra el Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, a propósito del déficit fiscal.

    En síntesis, Vallejo sobre el tema dijo que los parlamentarios están en todo su derecho, pero otra cosa es que el libelo acusatorio “tenga mérito”.

    Ante esto, la secretaria general de republicanos contestó: “Yo le quiero decir a la ministra Vallejo que una de las causales es notar el abandono de deberes. No es solamente por transgredir la Constitución o las leyes, es también por poner en peligro la nación y la seguridad y el honor de la nación y creo que se configuran varias causales para que el ministro sea acusado”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “El Congreso tendrá que tomar las decisiones correspondientes respecto a aquello porque la verdad es que la gravedad de los hechos no puede quedar sin una responsabilidad política y esta responsabilidad cabe en el ministro Grau por el mal resultado, el mal desempeño, el mal cálculo que ya veníamos viendo en los años anteriores que habían tenido, pero este ya la verdad es que parece un chiste hacia todos los chilenos”, añadió.

    Consultada sobre la eventual AC podría desviar el foco del inicio del gobierno de Kast, sostuvo: “La verdad es que hay tres poderes en el Estado, uno el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y cada uno de ellos actúa por cuerdas separadas, de manera paralela, no por mascar chicle y caminar, vamos a dejar de hacer lo demás”.

    Más sobre:José Antonio KastGabriel BoricRepublicanosGobiernoRuth Hurtado

