Indicación sustitutiva al reglamento de Participación y Consulta Indígena genera división y tensión en la Convención: Mesa suspende sesión y cita a reunión extraordinaria

Este viernes se esperaba que la Convención iniciara la discusión y votación del Reglamento de Participación y Consulta Indígena. El tercer texto de normativa interna de la instancia en ser visto, tras despachar ya su Reglamento General y de Ética en los días previos.

Sin embargo, la presentación de la indicación sustitutiva, firmada por más de 80 convencionales de pueblos originarios y otras listas, que proponía reemplazar todo el texto del reglamento de Participación y Consulta Indígena generó tensión y división al interior del órgano.

De hecho, la citada enmienda consideraba la inclusión de 25 artículos que reemplazan los ya existentes y que habían sido aprobados en general por el pleno. Cabe destacar, sin embargo, que no existe normativa en la Convención que limite el número de firmas para las indicaciones ni de artículos a reemplazar.

Frente a esta situación es que los convencionales de Vamos por Chile presentaron una comunicación a la mesa directiva en la cual pedían que dicha indicación sustitutiva fuese votada en general y se abriera un plazo breve para incluirle indicaciones.

“Que no haya existido un límite de patrocinios expresamente previsto en las normas provisorias, no es suficiente para sostener que lo obrado no puede ser objeto de revisión, especialmente si consideramos que la ausencia de norma produce el efecto de dejarnos absolutamente imposibilitados de deliberar, en contra de las reglas y principios ya aprobados en el Reglamento General”, se manifestó en el texto ingresado por la derecha.

En su argumentación en sala, el convencional Manuel Ossandón (Ind, RN) aseguró que “la indicación sustitutiva es mejor que el Reglamento aprobado en general hay que decirlo con sinceridad, pero al mismo tiempo altera la naturaleza de lo que realmente constituye una indicación. Y por lo tanto no puede votarse como una indicación más con solo 2 minutos de debate, pasando por alto un trabajo sincero de una comisión y de quienes no firman esa indicación sustitutiva”

“Esto es un quebrantamiento grave de la confianza. Sin embargo el hecho de que se pueda discutir esto como lo que realmente es, que es básicamente un nuevo Reglamento, permite recuperar dicha confianza para construir un proceso constitucional abierto a la ciudadanía, abierto al diálogo y pluralista”, agregó.

Al final, tras una serie de intervenciones en el pleno, la presidenta del órgano, Elisa Loncon y el vicepresidente, Jaime Bassa, decidieron citar a una reunión de extraordinaria con la mesa ampliada y representantes de PP.OO para abordar la situación. Por lo cual se suspendió la sesión por una hora.

Debate en el Pleno

El tema generó un amplio debate por parte del Pleno, tomándose gran parte de la sesión de la mañana de la Convención, y donde quedó de manifiesto la división de posturas de los constituyentes frente a la materia.

La solicitud de Vamos por Chile fue apoyada por el abogado Mauricio Daza (Ind): “Resulta muy positivo que diversos sectores lleguen a acuerdos que se expresen en la presentación de indicaciones a un reglamento, sin embargo esto debe realizarse de una forma que sea compatible con una deliberación efectiva y democrática”.

Y complementó con que “todo esto se habría evitado si las modificaciones que se contienen en la indicación sustitutiva se hubiesen expresado en indicaciones a cada uno de sus artículos”.

El convencional Agustin Squella (Ind., PL) sostuvo, en tanto, que “la ciudadanía no nos va a juzgar por el tiempo que demoremos en los reglamentos, si no por la calidad final de ellos”.

Mientras que Eduardo Cretton (UDI) se preguntó: “¿Qué pasó con las 69 audiencias públicas que escuchamos en la comisión? ¿Qué pasó con las más de las 22 sesiones y con el trabajo realizado por más de un mes por quienes fuimos parte? (...) Todo esto se fue al tacho de la basura y vamos haciendo cocina, sí cocina, de esa sucia”.

La convencional mapuche, Rosa Catrileo, una de las firmantes de la indicación, defendió la propuesta argumentando que “no existe ninguna disposición, norma o alguna práctica convencional que señale las formas que deben tener las indicaciones. No existe por otro lado número de firmas máximo. Me parece un error cuestionar el apoyo transversal que una indicación pueda tener”.

“No somos convencionales deshonestos, estamos haciendo una indicación política”, agregó.

Roberto Celedón (Ind. FRVS) aseguró que “comparto la petición de que si se aprueba esta indicación, que es sustitutiva, y que no había sido previamente conocida y con posibilidades de hacer indicaciones, no tengo problema con que se abra un periodo de indicaciones”.

Ericka Portilla (PC), afirmó, en tanto, que “creo que el mejor reglamento es el construido por el consenso presentado por PP.OO, cualquier conversación o trato que busque restringir la libertad de votar en este pleno es torcer su liderazgo y justo protagonismo en este proceso. Por eso pido a la mesa llamar a votar la indicación presentada”.

Mientras que Félix Galleguillos (pueblo Lican Antay) aseguró que “pedimos la justicia e igualdad que se nos ha negado. Los PP.OO. siempre hemos visto los procesos políticos desde la galería. Hoy por primera vez estamos aquí, no como espectadores, si no elegidos democráticamente. Si no defendemos nuestros derechos como PP.OO, ¿quién lo hará por nosotros?”.

Opinión respaldada por Alejandra Flores (Aymara), al declarar que “aquí hay una clara falta de respeto a los PP.OO. acusándolos de discriminar y excluir cuando hemos sido históricamente discriminados. Se está cuestionando la forma en que se presenta la indicación, pero ésta fue presentada conforme al marco existente”.

“No se ha vulnerado ninguna norma (...) Sería discriminatorio que solo en este caso se produzcan nuevas formas de funcionamiento”, cerró la representante de PP.OO.

Mesa directiva: “Desde los PP.OO. no hay ninguna intención de dañar el trabajo de la CC”

Tras dichos emplazamientos, la mesa directiva tomó la palabra para defender la indicación. Así la presidenta de la constituyente, Elisa Loncón aseguró que “desde los PP.OO. no hay ninguna intención de dañar el trabajo de la CC. Hay una lógica distinta de cómo establecer acuerdo. Creo que eso primó en la indicación que se presentó”.

Aseguró, además, que “no hay una intención de cocina, al contrario, como lo señaló Rosa (Catrileo), más bien se elaboró una indicación, y el mayor orgullo de la indicación es que teníamos una indicación apoyada transversalmente y fíjense que hay otros reglamentos con indicaciones apoyadas transversalmente con más de 50 firmas”.

La presidenta de la Convención explicó, además, que “el secretario me pregunta cómo incorpora todas las firmas, porque no teníamos un techo para las firmas. Primó el principio de transversalidad importante, y por eso creo que los PP.OO. no se merecen otros calificativos que denosten nuestro actuar, porque esto fue transparente”.

De ahí tomó la palabra el vicepresidente Jaime Bassa (Ind., CS) para aclarar algunos puntos. “Entendemos que los argumentos presentados son razonables y atendibles, que probablemente si en su momento los hubiésemos considerado con anticipación, la regla hubiese ido en el sentido que esos documentos señalan. Como límites a los patrocinios e indicaciones. Son razonables. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, dadas las reglas que nos hemos dado, estas no se sostienen con la indicación sustitutiva Nº1, porque no hay un techo a la cantidad de firmas que avalen una indicación, así como tampoco hay una práctica en ese sentido que avale una interpretación como aquella”, sostuvo Bassa.

El vicepresidente del órgano constituyente afirmó, además, que “en más de una oportunidad hemos aceptado indicaciones con más de 30 patrocinios o el número que sea, y en segundo lugar, tampoco hay argumentos jurídicos que permitan interpretar con plena certeza que la indicación no cabe producto de las normas que nos hemos dado”.

“Por lo tanto, creemos que sin perjuicio de que los argumentos son atendibles, también son atendibles las interpretaciones que hace la mesa en este sentido, de proceder a someter a votación la indicación en la forma presentada. Quiero recordar a la asamblea que en ocasiones anteriores se ha solicitado la votación separada de indicaciones con artículos conjuntos, y la mesa ha decidido votar las indicaciones tal como han sido presentadas”, añadió.

En esa misma línea Bassa fue enfático en explicar que “no hay razones para cambiar la práctica llevada hasta ahora, más allá de que pueda ser razonable y que pudo ser previsto para solucionarse previamente”. Y propuso que se votara la polémica enmienda y que las indicaciones restantes que no fuesen consideradas incompatibles, fuesen votadas por el Pleno.

Finalmente, tras escuchar todas las intervenciones del pleno, la mesa directiva acordó citar a una reunión extraordinaria de la mesa ampliada junto a representantes de PP.OO.