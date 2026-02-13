SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    “La verdad es que el Partido Comunista en ese tiempo ha sido un partido de gobierno, entonces, naturalmente, tiene derecho a plantear a su gobierno ciertas solicitudes”, marcó el senador y excanciller.

    Helen Mora 
    Helen Mora
    FOTO PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

    El senador y excanciller José Miguel Insulza (PS) respaldó esta mañana la decisión del gobierno de enviar ayuda humanitaria a Cuba, a propósito del bloqueo de Estados Unidos a la isla.

    En concreto, el Presidente Gabriel Boric hará un traspaso a Unicef mediante el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

    La determinación del gobierno ha recibido varias críticas, las cuales -en parte- apuntaban a que el gesto obedecía a un “pauteo” del Partido Comunista, dada su presión para que se auxiliara al país caribeño.

    Bajo ese marco, en diálogo con Tele 13 radio, Insulza defendió que esto “no tiene nada que ver con cosas partidarias, que el Partido Comunista lo haya pedido no puede ser que invalide la ayuda humanitaria”.

    “La verdad es que el Partido Comunista en ese tiempo ha sido un partido de gobierno, entonces, naturalmente, tiene derecho a plantear a su gobierno ciertas solicitudes”, agregó.

    Dicho eso, reforzó: “A mi juicio en este caso, el planteamiento de la ayuda humanitaria se justifica porque hay una crisis humanitaria”.

    ¿Enojo de Estados Unidos?

    Consultado por la posibilidad de que este acto desate un enojo de Estados Unidos, el excanciller contestó: “Aquí no se está apoyando a ningún gobierno, no se está apoyando a ningún régimen. Aquí lo que se está haciendo es preocuparse de gente que está sufriendo mucho”.

    “El punto realmente es que Cuba está en una situación muy dramática, de la cual no es responsable su pueblo”, continuó.

    A eso añadió: “Si Estados Unidos se enoja con eso, ese es un problema de ellos, no de nosotros”.

    “No podemos vivir en un mundo de puras sanciones, y tratarnos mal entre todos. Cuando alguien está sufriendo, hay que ayudarlo a dejar de sufrir, y después se puede discutir de política lo que se quiera”, cerró el senador.

