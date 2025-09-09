Insulza sobre convocatoria de Kast en un posible gobierno: “No sé a quién va a convocar, en el PS no tiene ningún apoyo”

El histórico militante del Partido Socialista (PS) y senador, José Miguel Insulza, abordó las palabras del candidato a la presidencia del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien amplió la convocatoria para quienes se sientan identificados con las medidas que aplicaría en un eventual mandato.

El aspirante a La Moneda dijo entender que a algunos “les dolería a la guata gobernar con nosotros si es que ganamos, y los respetamos”.

No obstante, destacó que convocarán "a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas, incluso parlamentarios del PPD, del PS ¿por qué no?“.

En ese contexto, en diálogo con Radio Duna, Insulza señaló: “Yo la verdad no sé a quién va a convocar Kast, en el Partido Socialista, que yo sepa, no tiene ningún apoyo , no hay nadie que esté dispuesto a negociar con él nada".

Para el parlamentario, el candidato debería enfocarse en su campaña, “que trate de obtener todos los votos de la derecha como corresponde, y esas cosas, esas frases así un poco estridentes que a veces se hacen, no ayudan al debate político”.

En esa línea, indicó que no entiende “muy bien a qué es lo que convoca, que esté de acuerdo con sus propuestas, yo no conozco ni siquiera a qué propuesta se está refiriendo”.

En el caso hipotético que Kast llegue al poder, deberá lidiar con el Parlamento para llevar adelante reformas. En ese sentido, Insulza señaló que actualmente “en el Senado a cada rato votamos proyectos que se votan por unanimidad, o con el voto en contra solo de uno o dos senadores, esas cosas ocurren”.

“Hay leyes que son bastante obvias, en realidad yo diría que hay un margen amplio en el cual hay normas que se votan por unanimidad”, destacó aunque remarcó que “las cosas sustantivas no sé de ningún acuerdo posible que haya”.

Con ello, resaltó que “de ninguna manera” el PS apoyaría a Kast. “Yo no creo que ningún socialista podría participar en el gobierno de Kast y seguir siendo miembro de ese partido”, sostuvo.