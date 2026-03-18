Izquierda intenta dar señal de unidad en medio de riñas internas e intensificación de la agenda de Kast

Este miércoles los presidentes de las colectividades de la oposición llegaron a la sede del Partido Socialista (PS) para sostener un primer encuentro desde que José Antonio Kast asumió como Presidente de Chile.

Lo hicieron después de días marcados por los anuncios del gobierno de Kast referidos a materias que son sensibles para la izquierda, como el Plan Escudo Fronterizo”, el fortalecimiento del mecanismo de cobro del Crédito con Aval del Estado, la limitación de la gratuidad en la educación superior, la eventual eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y el retiro de decretos ambientales, entre otros.

Aunque ha habido coordinaciones informales -sobre todo en el Congreso-, la reunión del lunes fue el primer encuentro en que se convocó a todas las fuerzas opositoras de izquierda para intentar consensuar una estrategia común frente a las medidas de Kast.

A la reunión, encabezada por la timonel del PS, la senadora Paulina Vodanovic, llegaron Constanza Martínez (Frente Amplio), Lautaro Carmona (Partido Comunista), la vicepresidenta del Partido Liberal, Nicole Troncoso, y el secretario general del PPD, José Toro. El presidente (subrogante) de la Democracia Cristiana (DC), Óscar Ramírez, se conectó de forma telemática.

Cuando el encuentro ya estaba en marcha llegó Juan Carlos Urzúa, líder del Partido Liberal.

En la instancia decidieron reunirse nuevamente el lunes y convocar también a los jefes de bancada en el Congreso. “Kast está tocando demasiadas áreas sensibles, demasiados espacios, avances que ya están hechos. Por lo tanto, esto genera unidad per se. Hay un sentido común de que no podemos perder los derechos”, dijo Urzúa tras la reunión.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Aunque los timoneles llegaron de buen ánimo y con voluntad de dialogar, en su primera semana como oposición las diferencias al interior del sector se han intensificado.

Las elecciones de las mesas de las cámaras del Congreso dan muestra de eso. En particular porque en el Senado el Socialismo Democrático pactó con la derecha y dejó fuera del pacto administrativo a las demás fuerzas opositoras. Lo mismo hicieron la DC, el PPD y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) en la Cámara de Diputados. Las tratativas dejaron varios heridos.

A su llegada a la reunión, Martínez evidenció que esos pactos, que no incluyeron al FA, son un tema incómodo. “Tenemos que tener generosidad para poder conversar, pero también tener claro cuál es nuestro verdadero adversario. Si nos perdemos en tratar de plantear un cupo más en un espacio y no pensar en cómo la oposición en su conjunto tiene mayor capacidad de incidir (...) Las convocatorias tienen que ser lo más amplias posibles, sin exclusiones”, planteó.

08/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Para combatir las exclusiones, en esta ocasión Vodanovic invitó a todas las fuerzas de oposición, incluidas las colectividades en proceso de disolución, como el Partido Radical y la FRVS. Esta última ha sido muy criticada durante la última semana debido a que su líder, el diputado Jaime Mulet, dio uno de los votos clave para que la derecha se quedara con la presidencia de la Cámara.

Pese al mal rato que generó en el sector, la presidenta de la FRVS, Flavia Torrealba, fue convocada. Ella, sin embargo, se excusó a través de un mensaje que envió a Vodanovic.

Torrealba planteó en el mensaje que su partido impulsa “la idea de que el actual escenario político requiere reconocer la existencia de dos oposiciones progresistas que, si bien tienen matices y trayectorias distintas, deben ser capaces de coordinarse en torno a objetivos comunes”.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Más allá de las diferencias relativas al pacto administrativo, el sector ha evidenciado que en él coexisten distintas posturas con respecto a qué tipo de oposición ser, y eso ha tensionado las relaciones.

Un elemento que es discutido en la alianza es el llamado del PC a las movilizaciones. El martes, en CNN, el senador Daniel Núñez (PC) dijo: “Veo una voluntad de este gobierno de pasar la aplanadora y eso va a generar conflicto y resistencia (...) En democracia la gente tiene derecho a manifestar su opinión frente a eso. Eso lo vamos a reivindicar”.

Carmona respaldó esa postura. “Nosotros vamos a respetar lo que sean las reacciones que tengan los movimientos con sus argumentos. Que en Chile se altere el Mepco sin ninguna duda tiene un efecto en la tranquilidad y los presupuestos de la familia”, dijo este miércoles.

En respuesta al comentario de Núñez, el jefe de comité de los senadores socialistas, Juan Luis Castro, dijo que “el gobierno en su primera semana busca instalar la catástrofe como estado del país y una serie de medidas de shock que varias de ellas son alarmantes en derechos sociales. Pero de ahí a aplanadora hay un trecho. Sobre todo por las precarias mayorías legislativas”.

Otra muestra de las diferencias se evidenció cuando el diputado Daniel Manouchehri anunció un oficio a Contraloría luego de que la primera dama, Pía Adriasola, sirviera almuerzos en La Moneda. “Que Manouchehri arme un incidente porque la señora del Presidente tiene ese gesto de amabilidad me parece ridículo y excesivo”, respondió el diputado Mulet.

Su arremetida tampoco cayó bien en sectores del SD. En el PS hay quienes afirman que esperan que el partido tome la postura que ha fijado Vodanovic, sobre ser la “izquierda responsable” de la oposición. Eso, ha explicado ella, pasa por llegar a acuerdos con la derecha.

El “escudo Fronterizo” de Kast también logró dividir a la oposición. Mientras que el FA lo criticó, sectores del Socialismo Democrático lo respaldaron.