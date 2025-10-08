Jadue llega en silencio a Centro de Justicia para enfrentar audiencia de preparación de juicio oral

Sin hacer comentarios a la prensa y acompañado de su esposa, Anjuli Tostes, el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue llegó la mañana de este miércoles al Centro de Justicia de Santiago para la audiencia de preparación del juicio oral en su contra.

El exalcalde está a la espera de que la Corte de Apelaciones analice el recurso que presentó su defensa para revertir la acusación del Ministerio Público.

La semana pasada, la Corte Suprema ordenó tramitar un recurso de amparo que presentó la defensa de la exautoridad y que la Corte de Apelaciones de Santiago había declarado inadmisible.

Ese recurso busca dejar sin efecto la acusación de la Fiscalía Regional Centro Norte que pide más de 18 años de cárcel para el otrora jefe comunal.

En la acción constitucional, el exalcalde además pide ampliar la investigación en 120 días.