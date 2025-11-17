Jaime Mulet defiende continuidad del FRVS: “No ha perdido la legalidad”
El diputado apunta a que contando al senador que ya tienen en ejercicio tendrían los parlamentarios necesarios para cumplir con el umbral necesario.
El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), defendió la permanencia del partido a pesar no alcanzar el umbra del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas para no caer en la disolución.
Según explicó Mulet, el “FRVS no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.
De acuerdo a lo que añadió, a pesar de que esto es discutido por el Servel, “nosotros como somos precavidos y presentamos hace meses ante el Tricel un requerimiento para mantener la interpretación de siempre, de que los senadores que siguen y no van a la reelección se cuentan”.
“Eso se resolverá en el TRICEL y las posibilidades de ganar son altísimas”, agregó.
Cabe recordar que ya conocidos los resultados, sin contar al FRVS, el balance es negativo para 12 partidos: Acción Humanista, Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista, los cuales podrían optar a fusiones con el fin de seguir existiendo.
