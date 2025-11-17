Jaime Mulet defiende continuidad del FRVS: “No ha perdido la legalidad”

El diputado Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), defendió la permanencia del partido a pesar no alcanzar el umbra del 5% de los votos de la elección de diputados o elegir cuatro parlamentarios en al menos dos regiones distintas para no caer en la disolución.

Según explicó Mulet, el “FRVS no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.

De acuerdo a lo que añadió, a pesar de que esto es discutido por el Servel, “nosotros como somos precavidos y presentamos hace meses ante el Tricel un requerimiento para mantener la interpretación de siempre, de que los senadores que siguen y no van a la reelección se cuentan”.

“Eso se resolverá en el TRICEL y las posibilidades de ganar son altísimas”, agregó.

Cabe recordar que ya conocidos los resultados, sin contar al FRVS, el balance es negativo para 12 partidos: Acción Humanista, Evópoli, Demócratas, el Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista, los cuales podrían optar a fusiones con el fin de seguir existiendo.