Jaime Mulet: “Hubo una oposición cerrada a Bachelet II, Piñera II y Boric. ¡Ya está bueno! Yo seré una constructiva"

El 27 de febrero, antes de que José Antonio Kast llegara a La Moneda, el diputado Jaime Mulet llegó a su oficina para conversar con él de temas regionales. Fue el único parlamentario de izquierda que, en todo el verano, fue a visitarlo.

También es uno de los dos diputados de la oposición que, este miércoles, permitió con su voto que la derecha consiga encabezar la testera de la Cámara. Ambos gestos, considera Mulet, dan cuenta de la oposición que él pretende ser: una constructiva.

En esta entrevista, el líder de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) explica los detalles y alcances del acuerdo administrativo con la derecha. También proyecta que más parlamentarios de la oposición

Su voto fue clave para que la derecha llegara a la testera. Desde su sector lo trataron de traidor. ¿Cómo se lo toma?

La bancada del PS emitió una declaración, dijo eso. Me llama la atención, porque es un acuerdo igual al que hizo el PS en el Senado con republicanos y la UDI, de manera que es contradictorio y equivocado. Esta no es una traición, es un acuerdo que hicimos con la derecha al que estaban incorporados, en un principio, la DC y el PPD.... Y se van a terminar incorporando.

¿Qué se le ofreció a cambio?

Un acuerdo transversal entre la derecha y parlamentarios de oposición como yo, los de la DC y el PPD. Eso es: un acuerdo administrativo de la Cámara, parecido al que se hizo en el Senado.

En la declaración que envió a la militancia FRVS habla de que fue una forma de defender la subsistencia de su partido. ¿El gobierno se comprometió a algo en lo que respecta a la reforma al sistema político?

No. Estamos con mucha seguridad de que nos va a ir bien en el Tribunal Calificador de Elecciones, de manera que tener presencia activa del regionalismo verde nos permite defender nuestras propuestas e ideas. Siendo un partido pequeño, eso es muy relevante. El acuerdo nos da fuerza, nos pone en una posición clara, donde evidentemente no somos parte de una oposición cerrada, sino de una constructiva que le hace bien al país.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿El nuevo gobierno no le ha entregado ninguna garantía en lo que respecta al sistema política?

No tiene por qué.

Su partido explicó que el acuerdo que se alcanzó con la derecha contempla dos presidencias de la Cámara y dos primeras vicepresidencias para el sector compuesto por PPD, DC y FRVS. ¿Lo veremos como presidente de la Cámara?

Eso va a depender de lo que construyamos. De todas maneras, el espacio está para quienes, desde el sector progresista, estemos en el acuerdo. Puedo ser yo o cualquier otro.

Es curioso que el PPD sea parte del acuerdo cuando no pagó ningún costo en esta pasada. A ellos no los trataron de traidores…

El acuerdo, en la medida que vaya siendo comprendido y se vayan incorporando, es muy bueno para el país. Es una decisión difícil, para mí no es fácil, pero creo que al país le hace bien. Necesitamos tomar decisiones que tienen sus costos.

Fue el único parlamentario de izquierda que llegó a la Oficina del Presidente Electo durante el verano. ¿Qué puede esperar Kast de usted?

Un diputado que tiene preocupación por el país, que quiere ser una oposición constructiva. Hablé con él temas muy relevantes para el país, como la política del cobre, fundir y refinar en Chile, qué vamos a hacer con Codelco. Conversé con él de los temas que a mí me preocupan como hombre del norte.

¿Qué lo motivó?

En Chile nos hemos dado gustos en los últimos 10 años. Hubo una posición cerrada a Bachelet II, a Piñera II, a Boric. ¡Ya está bueno! El país necesita cordura, sentido común y no extremar las cosas. Yo voy a ser una oposición constructiva. Es cierto, estamos partiendo dos o tres, pero que no quepa la menor duda de que habrá 10, 20, 30 parlamentarios que vamos poner templanza.

Usted, como todo su sector, fue un duro opositor a Piñera. Apoyó las acusaciones constitucionales. ¿Por qué hoy es flexible con Kast, quien está más a la derecha que él?

Nunca me salí del marco legal y constitucional en mi postura frente a Piñera. Pero, efectivamente, fuimos muy duros con Piñera. Si cometimos errores, no hay que repetirlos.

¿Cómo ha visto las primeras señales de Kast? ¿Identifica en él un ánimo de dialogar con la oposición?

Algunas muy constructivas. Es un proceso que está partiendo. En los próximos meses vamos a saber cuál es el ritmo que él va a poner. Pero él tiene la primera responsabilidad en ello. Yo, por lo menos, estoy en disposición de colaborar, pero él tiene que ayudar. Creo que lo ha entendido. Mire lo que dijo respecto a Piñera, de quien él fue un tenaz opositor. Eso evidencia que ha entendido.

¿Es preocupante la señal que da con los indultos?

Es una facultad del presidente. Yo creo que no es idóneo en un contexto donde el principal eje de campaña del presidente Kast fue precisamente disminuir la delincuencia. Es una mala noticia.

Es algo extendido en la centroizquierda decir que serán una oposición constructiva, pero en los hechos no siempre se demuestra. Sin ir más lejos, se planteó llevar a la Contraloría a la primera dama por servir almuerzos. ¿Falta que el sector entienda cómo ser una oposición constructiva?

Creo que hay claridad mayoritaria en esto, con disensos internos en la DC, el Partido Liberal, en el PPD y el PS. Particularmente en sectores del PS hay situaciones distintas. Algunos sectores del PS tienen posturas muy cerradas de oposición, y otros más constructiva. Que Manouchehri arme un incidente porque la señora del presidente tiene ese gesto de amabilidad me parece ridículo y excesivo. Espero que se imponga la posición de Paulina Vodanovic, quien es una persona muy criteriosa.