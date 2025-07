“Jamás le he faltado el respeto a ningún pueblo”: Manouchehri (PS) defiende polémicos dichos contra voto de venezolanos

El pasado lunes, durante la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto que establece multas para ciudadanos en el caso de no acudir a votar -y que fue aprobado en general-, se generó un acalorado debate respecto de la obligatoriedad del voto de los extranjeros avecindados en el país.

Mientras el Ejecutivo busca impulsar mayores exigencias para la participación de migrantes en los comicios nacionales, entre ellos, la residencia definitiva, la oposición, por su parte, propone un método que contemple la obligatoriedad del sufragio incluyendo a los ciudadanos extranjeros, lo que será discutido ahora en la comisión de Gobierno Interior.

Así, durante el debate, la mayoría de los parlamentarios oficialistas manifestó su rechazo al proyecto y criticaron una indicación de la oposición que establece incentivos para la población migrante que acuda a votar.

En la ocasión, generaron polémica los dichos del diputado socialista Daniel Manouchehri, que emitió duros reproches a la derecha. “Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada”, zanjó.

Y agregó: “Si alguien quiere votar, que se nacionalice, así de simple. Esto no es xenofobia, esto es sentido común, esto es defender nuestra soberanía. Hoy a ellos se les cae la careta de patriotas, porque cuando les conviene cambian la patria por el cálculo”.

La réplica de Manouchehri

Ante la controversia generada por sus dichos, que incluso motivó duras críticas en su contra de miembros de la comunidad venezolana, el diputado Daniel Manouchehri salió la tarde del martes a defender sus dichos.

“Siempre he actuado guiado por convicciones, no por cálculos. Y las defiendo con coraje, aunque incomoden. Una de ellas es clara: el destino de Chile lo deciden los chilenos” , partió señalando el parlamentario PS.

Asimismo, indicó que “frente a los ataques y declaraciones que he recibido de parte de sectores de la comunidad venezolana en Chile, quiero responder con respeto, pero con firmeza: tengo un profundo respeto por los inmigrantes que vienen a trabajar, a aportar, a construir una vida con esfuerzo. Mi propia familia fue acogida por distintos países durante la dictadura. Sé lo que significa llegar con una maleta llena de esperanza. Por eso, jamás he faltado el respeto a ningún pueblo ”.

Ante esto, explicó que “mi discurso fue un emplazamiento a la derecha, que pretende convertir a los migrantes en una base electoral para sus intereses. Utilizando la retórica, la metáfora y sin ningún insulto. Y reafirmo lo que he dicho: oponerse a que personas extranjeras —que no han optado por nuestra nacionalidad— elijan al presidente o al Congreso, no es xenofobia. Es sentido común”.