Jara aterriza expectativas sobre incorporación de Tohá a su comando: puso en duda que cumpla “un rol activo”

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara (PC), la mañana de este lunes aterrizó las expectativas sobre la incorporación a su comando de la exministra del Interior -y exprecandidata del Socialismo Democrático-, Carolina Tohá.

Esto, luego de las declaraciones que entregó este domingo en TVN la coordinadora territorial de la candidatura de la extitular del Trabajo, Nicole Cardoch.

“¿Se va a incorporar Carolina Tohá a los equipos de trabajo?”, le preguntaron a la exsubsecretaria de la Segegob, ante lo que respondió: “Se va a incorporar, está con entusiasmo. Está muy atenta, además, del desarrollo de todo esto”.

Previo a su participación en el Biobío del “Conversatorio por la Descentralización”, en el marco de la “Cumbre de las Regiones” -junto Evelyn Matthei y José Antonio Kast-, Jara matizó los dichos de la militante socialista en torno a Tohá.

“Sí he conversado (con Tohá), pero no hemos tomado una definición al respecto. Ella igual ha estado conversando conmigo, ha hecho algunas gestiones para algunas reuniones, pero no sé si va a estar en posibilidad de jugar un rol más activo” , dijo.

La aspirante a La Moneda, eso sí, remarcó que su aspiración es que la extitular del Interior participe de la campaña. “A mí me encantaría” , afirmó.

Cabe recordar que tras su derrota en las primarias del progresismo ante Jara, Tohá anunció que se mantendría alejada por un tiempo de la primera línea política.