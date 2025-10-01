SUSCRÍBETE
Jara califica la demora en la reconstrucción de Viña del Mar como “impresentable” y apunta a la responsabilidad del Minvu

La candidata oficialista señaló que no hay razones que justifiquen los atrasos en la reconstrucción.

RAUL BRAVO/ATON CHILE

Este miércoles, tras un encuentro con adultos mayores, la candidata oficialista Jeannette Jara tuvo duras críticas a la reconstrucción de Viña del Mar. Por lo mismo, se comprometió a utilizar los recursos de la glosa de libre disposición para avanzar en las viviendas de los damnificados por el megaincendio.

Luego de profundizar en las demandas recogidas durante su gira nacional, la exministra calificó la demora del Ministerio de Vivienda como “inaceptable”.

Ante esto, señaló: “Una cosa bien interesante es que he dispuesto que mis equipos programáticos consideren que en todo el área de vivienda, evidentemente va a tener que continuarse con el plan de emergencia habitacional, por cierto, de reconstrucción también para Viña del Mar, con mayor agilidad, que ha sido muy vergonzoso el tiempo que nos hemos demorado“.

Jara elevó sus cuestionamientos y afirmó que es una situación "impresentable”. Así, respecto a los motivos de los atrasos, la candidata indicó: “Francamente no encuentro que haya nada que lo justifique. Yo por cierto he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique. Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad, ellos son los responsables de la reconstrucción”.

Jara evitó responder sobre el desempeño del ministro Carlos Montes y se comprometió a dar una solución a los afectados durante 2026. “Reconstruir Viña para mí es un dolor pendiente y encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado”, expresó.

