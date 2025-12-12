Jara cierra su campaña en Coquimbo con nueva arremetida contra Kast por su propuesta de recorte fiscal

En compañía de Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur, la candidata del oficialismo Jeannette Jara (Partido Comunista) puso fin a su campaña presidencial la tarde de este jueves en la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo, en un acto ciudadano, ad portas de la segunda vuelta de este domingo que la enfrentará a José Antonio Kast (Partido Republicano). El evento masivo aún se desarrollaba hasta el cierre de esta edición.

Jara eligió Coquimbo para poner fin a su campaña porque su diseño incluía realizar ese hito fuera de la Región Metropolitana, aunque también protagonizó un acto masivo, al que llegaron cerca de 15 mil personas -según estimaciones del comando- el miércoles en Puente Alto. Pero también porque considera que Coquimbo es una “región muy representativa de lo que es Chile, con gente que quiere surgir, que trabaja mucho, con gente de esfuerzo”.

Se trata, además, de una zona de confort para ella, puesto que en esa región se consagró como primera mayoría en la elección del 16 de noviembre, con un 27,5% de las preferencias.

Antes del cierre, Jara dio una entrevista a Mi Radio TV. Estuvo acompañada por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien se ha desempeñado como encargado de la campaña en la región. También por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes son los coordinadores de la zona norte dentro del comando.

Tuvo otra actividad a las 13:00 horas del jueves, en el “Espejo de agua” de la Alameda de Ovalle, también en Coquimbo, en que estuvo acompañada por su estratega, el senador Daniel Núñez (PC), quien, además representa a esa región en la Cámara Alta, y por el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa. Ahí protagonizó un punto de prensa y se refirió a temas de la contingencia.

La candidata abordó la amenaza de querella que hizo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (Renovación Nacional), a raíz de que Jara responsabilizó a la alcaldía de difundir -erróneamente- que ella arrastra una multa de TAG.

“Lo más importante de esto es que se me hizo una pregunta en un foro presidencial, con un peak (de sintonía) de siete millones de personas, y se puso una información que no era real sobre la mesa. Yo me alegro que ayer se haya aclarado y doy por cerrado el tema. Como siempre dije, esto lo había pagado inmediatamente”, respondió.

Además, se refirió a los dichos del senador electo y vocero de Kast, Rodolfo Carter, quien planteó en Vía X que “los US $ 6 mil millones (en recorte fiscal) se dividen en tres tercios: aproximadamente dos mil millones en recortes presupuestarios propiamente tal, que evidentemente no los vamos a decir, porque nos paralizan el país al día siguiente. Si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias”.

“El vocero del candidato Kast (...) está dando cuenta de que hay un plan para hacer recortes, que evidentemente van a afectar derechos sociales, y de esa forma lo que dice es que ‘no lo vamos a contar para que la gente no se movilice’. Lo considero extremadamente grave. Cumple con lo que hemos estado señalando todo este tiempo: que sus propuestas son clandestinas, están ocultas a la ciudadanía”, respondió la candidata de la izquierda.

Más allá del cierre, Jara tiene claros algunos de sus planes para el domingo, el día del balotaje. Votará en Conchalí, en el Liceo Poeta Federico García Lorca, donde ella estudió. Pasará parte del día acompañada por su familia, como lo hizo en la primera vuelta, aunque también contempla un desayuno y actividades con prensa. En la tarde, su idea es esperar los resultados en la sede de su comando, en Londres 76, en el centro de Santiago.

Este jueves, además, la candidata señaló que llamará a su contrincante en caso de que él gane. “Yo espero que cuando gane, José Antonio me llame. Y si gana él, yo lo voy a llamar, evidentemente. Es parte de lo que son las tradiciones de nuestro país”, afirmó.

Parte de los detalles de la puesta en escena del domingo se transmitió en una reunión que hubo el miércoles entre jefes de partidos del sector y la generalísima de campaña, Paulina Vodanovic (PS); el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz (PC).

En la reunión, se invitó a los presidentes de partido a una reunión a las 16.00 horas del domingo, antes del cierre de las urnas. A la vez, se les extendió la invitación para otro encuentro, a las 9.30 horas del lunes, que se realizará gane o pierda Jara.