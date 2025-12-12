VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Jara cierra su campaña en Coquimbo con nueva arremetida contra Kast por su propuesta de recorte fiscal

    La candidata escogió una región donde ella se impuso como primera mayoría para cerrar el período de campaña. Desde ahí, adelantó que llamará a Kast si es que él gana y que espera lo mismo de él en caso de que ella triunfe. Hasta el cierre de esta edición, el hito aún se desarrollaba.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Fotografía: Valentina Palavecino.

    En compañía de Banda Conmoción, Shamanes Crew y Los Pincheira del Sur, la candidata del oficialismo Jeannette Jara (Partido Comunista) puso fin a su campaña presidencial la tarde de este jueves en la Plaza Vicuña Mackenna de Coquimbo, en un acto ciudadano, ad portas de la segunda vuelta de este domingo que la enfrentará a José Antonio Kast (Partido Republicano). El evento masivo aún se desarrollaba hasta el cierre de esta edición.

    Jara eligió Coquimbo para poner fin a su campaña porque su diseño incluía realizar ese hito fuera de la Región Metropolitana, aunque también protagonizó un acto masivo, al que llegaron cerca de 15 mil personas -según estimaciones del comando- el miércoles en Puente Alto. Pero también porque considera que Coquimbo es una “región muy representativa de lo que es Chile, con gente que quiere surgir, que trabaja mucho, con gente de esfuerzo”.

    Se trata, además, de una zona de confort para ella, puesto que en esa región se consagró como primera mayoría en la elección del 16 de noviembre, con un 27,5% de las preferencias.

    Antes del cierre, Jara dio una entrevista a Mi Radio TV. Estuvo acompañada por el alcalde de Coquimbo, Alí Manouchehri, quien se ha desempeñado como encargado de la campaña en la región. También por los diputados socialistas Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes son los coordinadores de la zona norte dentro del comando.

    Tuvo otra actividad a las 13:00 horas del jueves, en el “Espejo de agua” de la Alameda de Ovalle, también en Coquimbo, en que estuvo acompañada por su estratega, el senador Daniel Núñez (PC), quien, además representa a esa región en la Cámara Alta, y por el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa. Ahí protagonizó un punto de prensa y se refirió a temas de la contingencia.

    La candidata abordó la amenaza de querella que hizo el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (Renovación Nacional), a raíz de que Jara responsabilizó a la alcaldía de difundir -erróneamente- que ella arrastra una multa de TAG.

    “Lo más importante de esto es que se me hizo una pregunta en un foro presidencial, con un peak (de sintonía) de siete millones de personas, y se puso una información que no era real sobre la mesa. Yo me alegro que ayer se haya aclarado y doy por cerrado el tema. Como siempre dije, esto lo había pagado inmediatamente”, respondió.

    Además, se refirió a los dichos del senador electo y vocero de Kast, Rodolfo Carter, quien planteó en Vía X que “los US $ 6 mil millones (en recorte fiscal) se dividen en tres tercios: aproximadamente dos mil millones en recortes presupuestarios propiamente tal, que evidentemente no los vamos a decir, porque nos paralizan el país al día siguiente. Si usted dice ‘termino con el programa X’, vamos a tener la calle incendiada. No lo vamos a decir por razones obvias”.

    “El vocero del candidato Kast (...) está dando cuenta de que hay un plan para hacer recortes, que evidentemente van a afectar derechos sociales, y de esa forma lo que dice es que ‘no lo vamos a contar para que la gente no se movilice’. Lo considero extremadamente grave. Cumple con lo que hemos estado señalando todo este tiempo: que sus propuestas son clandestinas, están ocultas a la ciudadanía”, respondió la candidata de la izquierda.

    Más allá del cierre, Jara tiene claros algunos de sus planes para el domingo, el día del balotaje. Votará en Conchalí, en el Liceo Poeta Federico García Lorca, donde ella estudió. Pasará parte del día acompañada por su familia, como lo hizo en la primera vuelta, aunque también contempla un desayuno y actividades con prensa. En la tarde, su idea es esperar los resultados en la sede de su comando, en Londres 76, en el centro de Santiago.

    Este jueves, además, la candidata señaló que llamará a su contrincante en caso de que él gane. “Yo espero que cuando gane, José Antonio me llame. Y si gana él, yo lo voy a llamar, evidentemente. Es parte de lo que son las tradiciones de nuestro país”, afirmó.

    Parte de los detalles de la puesta en escena del domingo se transmitió en una reunión que hubo el miércoles entre jefes de partidos del sector y la generalísima de campaña, Paulina Vodanovic (PS); el jefe de gabinete, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de los temas operativos, Javier Albornoz (PC).

    En la reunión, se invitó a los presidentes de partido a una reunión a las 16.00 horas del domingo, antes del cierre de las urnas. A la vez, se les extendió la invitación para otro encuentro, a las 9.30 horas del lunes, que se realizará gane o pierda Jara.

    Más sobre:Elecciones 2025PolíticaJeannette JaraPartido ComunistaPCJosé Antonio Kast

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Raúl Peñaranda, analista boliviano: “Creo que el expresidente Arce debería poder defenderse en libertad”

    José Gabriel Funes, jesuita y astrónomo: “Cuesta entender que en esta época de IA la gente aún piense que la Tierra es plana”

    Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón

    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Gigante Live Nation, dueña de Ticketmaster, toma el control del Movistar Arena en Chile

    Lo más leído

    1.
    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Disfrazada y en constante peligro: cómo María Corina Machado escapó de Venezuela

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    Qué se sabe sobre la “supergripe” H3N2 que provocó hospitales saturados y el retorno de las mascarillas en dos países

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana (y las 10 comunas que concentrarán las precipitaciones)

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    El cáncer poco común que está aumentando su incidencia en personas jóvenes, según un reciente estudio

    Servicios

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido?

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Estas son las excusas válidas para no votar en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Cuál es la multa para quienes no cumplan como vocal de mesa en la segunda vuelta

    Kast realiza cierre de campaña con fuertes críticas a Jara y al gobierno
    Chile

    Kast realiza cierre de campaña con fuertes críticas a Jara y al gobierno

    Jara cierra su campaña en Coquimbo con nueva arremetida contra Kast por su propuesta de recorte fiscal

    Magdalena Piñera: “No he escuchado nunca, en ninguna parte, una acusación que diga que María Corina haya sido golpista”

    Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón
    Negocios

    Club Alvi Mayorista abre su primer local en Concón

    Gobierno confirma que enviará proyecto de negociación ramal y CUT espera que se anuncie la próxima semana

    Gigante Live Nation, dueña de Ticketmaster, toma el control del Movistar Arena en Chile

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países
    Tendencias

    La operación masiva contra el tráfico de especies que logró incautar 30.000 animales vivos en 134 países

    Los 6 nominados a los Game Awards que compiten hoy por el máximo honor

    Por qué te salen canas en el cabello (y qué puedes hacer para evitarlo)

    La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Clasificamos, pero queremos estar entre los ocho primeros”
    El Deportivo

    La ambición de Manuel Pellegrini en la Europa League: “Clasificamos, pero queremos estar entre los ocho primeros”

    “Aunque las reglas no se cumplan”: el particular mensaje de Deportes La Serena tras el título de Huachipato en la Copa Chile

    Drama para Alexis Sánchez y Gabriel Suazo: proponen cerrar el estadio del Sevilla tras graves incidentes ante el Betis

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas
    Finde

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Live Nation y Be Live Entertainment acuerdan alianza para el control de Movistar Arena

    Muere Gonzalo Díaz, Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno

    En crisis: Trabajadores del Parque Cultural Valparaíso cuestionan “inexperiencia” del directorio

    Raúl Peñaranda, analista boliviano: “Creo que el expresidente Arce debería poder defenderse en libertad”
    Mundo

    Raúl Peñaranda, analista boliviano: “Creo que el expresidente Arce debería poder defenderse en libertad”

    Tras la incautación de petrolero frente a Venezuela: ONU insta a Washington y Caracas a evitar actos que alimenten las tensiones

    ¿Está dejando Canadá de ser el país de las puertas abiertas?

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas
    Paula

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas

    Hablemos de amor: por qué muchas mujeres se sienten más acompañadas por alguien menor

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan