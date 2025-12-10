Jara critica eventual conmutación de penas a pedófilos: Kast rechaza afirmación y no descarta indulto a presos por violaciones a los DD.HH.

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara volvieron a enfrentarse sobre los posibles indultos que otorgarían a determinados presos en caso de llegar a la Presidencia.

A raíz del proyecto de ley que propone indultar a presos con enfermedades terminales y del acuerdo del diputado republicano, José Carlos Meza, para indultar incluso a presos por crímenes de lesa humanidad y delitos sexuales contra menores de edad, ambos candidatos aclararon sus posturas.

En el caso de Jeannette Jara, la abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, reiteró que si es electa no indultará a nadie, independientemente de si tiene una enfermedad terminal y sostuvo que “es importante dar señales claras en contra de la delincuencia. Y por eso no me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo con mutación de penas para violadores de niños y para pedófilos. La gente tiene que cumplir con sus penas. Y lo que aquí se está haciendo es algo muy grave”.

“Lo que nos está pasando es que aquí ustedes están proponiendo sacar a gente a los 70, 75 años de la cárcel que ha cometido crímenes horribles. No solamente a los violadores de derechos humanos, como tu amigo (Miguel) Krassnoff, sino que también a gente que ha atentado contra niños y niñas en nuestro país. Y eso no lo voy a avalar, ni lo voy a aceptar. Me parece impresentable”, añadió en alusión al integrante de la DINA, condenado a más de mil años por crímenes de lesa humanidad, con quien Kast ha reconocido cercanía en el pasado.

Kast, por su lado, respondió con una arremetida hacia Jara: “Nosotros no vamos a liberar a ningún preso por delitos de ley de drogas, como lo propuso la candidata de la continuada, Jeannette Jara. Ella dice, para liberar los espacios”. Seguidamente, salió a aclarar los dichos del diputado y secretario general de su partido: “Hay una discusión en el Senado de la República y el diputado Meza habló sobre eso. De que alguien quiera extraer una frase de ahí y decir, este señor va a liberar a pedófilos. A esto, a lo otro. Los únicos que le han dado pensión de gracia a pedófilos son ellos. En esas pensiones de gracia masivas que dieron para los héroes del estallido, había gente que tenía material pornográfico”.

“No está en el programa. No lo vamos a hacer. Y no se preocupe Jeannette Jara. Todos los que cometan delitos graves van a permanecer en la cárcel. Lo que sí tenemos algo un poquito más humanitario. Que parece que usted nunca escuchó al juez (Baltasar) Garzón. Él dice, ‘nadie merece morir en la cárcel’. Claro, si hay una persona que no tiene conciencia, no sabe dónde está, que está ahí parado esperando la micro ¿usted lo dejará ahí preso? Entonces la humanidad de la que usted habla no la aplica”, respondió Kast.

Junto con afirmar que jamás indultaría a un condenado por delitos sexuales a niños, dio luces sobre su postura sobre potenciales indultos a presos por violaciones derechos humanos: “Hay personas que eran un soldado conscripto a la época que ocurrió el quiebre institucional de Chile, que estaba tomando nota en la portería de una comisaría (...) Me parece que ahí uno debiera poder revisarlo (...) Hay cientos de personas presas. Algunos están bien presos. Hay otros que pueden estar en una situación como la que le señalo“.

Luego de que Kast volviera a señalar “falta de humanidad” en Jara, la candidata replicó aludiendo a una carta de Cecilia Bottai, víctima de violaciones a los derechos humanos, en la que relató las torturas que Krassnoff ejerció en su contra y que le provocaron un aborto.