Jara dice que no está contemplado sumar ministros a su comando si pasa al balotaje: “No tenemos ese diseño considerado”
“Hay planificación para la segunda vuelta, pero no está considerado (en el diseño) a ministros”, comentó.
Ad portas de su primer cierre de campaña en Concepción, Región del Biobío, la candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), descartó incorporar ministros de gobierno en su comando en caso de pasar a segunda vuelta.
En una conferencia de prensa ofrecida tres horas antes del inicio del evento, la abanderada comunista fue consultada por si, en caso de pasar a segunda vuelta y de que haya un cambio de gabinete, sumaría ministros a su comando. “No tenemos ese diseño considerado”, respondió.
“¿Qué ministro le gustaría?“, le consultaron en el punto de prensa. La exministra del Trabajo respondió: ”Es que como le acabo de decir, no tenemos ese diseño considerado, entonces no le podría decir“.
“Hay planificación para la segunda vuelta, pero no está considerado (en el diseño) a ministros”, reiteró.
Jara insiste en críticas a Kast por uso de podio antibalas
Junto con agradecer la convocatoria y la organización del evento, la candidata criticó a su contendor José Antonio Kast (Republicanos), quien ayer durante su primer cierre de campaña en Viña del Mar dio un discurso en un podio que tenía un vidrio antibalas, medida que surgió desde su comando y no desde Carabineros.
En la mañana, la candidata abordó este tema en conversación con La Tercera. “Siempre estoy con la gente y no le temo”, dijo. Más tarde ahondó en estos dichos: “Si uno quiere ser presidente del país, tiene que ser capaz de salir libremente a las calles. Hay gente que a uno le quiere, otra gente que piensa distinto, pero en general son todos bien respetuosos. Y yo no les tengo miedo a los chilenos, así que no voy a andar escondida detrás de una cápsula como lo hace Kast".
Y en la conferencia de prensa volvió a hacer referencia al episodio. “Es muy relevante hacer el cierre de la campaña en Concepción, igual como hemos hecho toda la campaña: de frente, junto a ustedes, sin ningún vidrio que nos separe, sin ninguna cápsula que deje a los candidatos lejos de la ciudadanía, porque nosotros tenemos confianza en el pueblo de Chile. Y el pueblo de Chile, espero que tenga confianza en nosotros”, sostuvo.
“El candidato Kast lo que está haciendo, es tratar de instalar una situación que en Chile en realidad no ha ocurrido nunca, y que es que alguien ataque a un candidato a la Presidencia de la República, tratando de generar aún más miedo (...) Si tenía alguna amenaza de seguridad, no es la persona indicada para determinarlo, sino que las policías. Y las policías ya han dicho que no tenían ninguna alerta en ese sentido. Así que no veo ninguna otra cosa que una maniobra electoral, tratar de copiar a Donald Trump. Y la verdad, las copias siempre son más malas que los originales”, añadió.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.