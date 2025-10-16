Jara presiona por salida de Pardow: “En mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades”

La candidata oficialista Jeannette Jara elevó el tono por el error de cálculo en las tarifas de la luz y se sumó a las presiones que piden la renuncia del ministro de Energía, Diego Pardow (FA).

Este jueves, previo a su participación en el encuentro Proyecta Chile 2050, la candidata afirmó que si ocupara el cargo del Presidente Gabriel Boric ya habría solicitado la salida del ministro frenteamplista.

“Yo entiendo que este error viene de varios años. Además, esta metodología la define una comisión técnica de expertos, pero la verdad es que en mi gobierno los ministros van a tener que asumir sus responsabilidades políticas”, defendió Jara.

En ese sentido, añadió: “Considero que es un tema bien delicado porque no solo afecta a las cuentas de la luz directamente, sino que quiero recordar que durante el periodo en que tuvimos más inflación, uno de los factores que producía la inflación era precisamente el alza de las cuentas de la luz”.

Jara recalcó la gravedad de la situación, considerando que es un cambio de metodología que se arrastra desde 2017. “La cantidad de años que pasaron fueron increíbles, dos administraciones, dos gobiernos distintos”, reprochó.

El emplazamiento de la candidata oficialista se suma a otras voces que piden la salida de Pardow, incluso parlamentarios de la alianza y de la centroizquierda se abren a estudiar la acusación constitucional impulsada por la UDI, entre ellos, Daniel Melo (PS) y Eric Aedo (DC).

El libelo acusatorio ya cuenta con el apoyo del Partido Republicano, los socialcristianos y Renovación Nacional, aunque hay otras bancadas que se encuentran en evaluación.

En el oficialismo, el diputado Jaime Mulet (FRVS) exigió la salida de Pardow con fuertes reproches: “Hay que aplicar la máxima severidad. Estamos hablando de 110 millones de dólares que salieron de los bolsillos, especialmente los más modestos, porque las empresas renegocian sus tarifas eléctricas. Las grandes empresas aquí no sufren nada, los que sufren son los consumidores”.