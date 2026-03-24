Jara profundiza en sus críticas por alzas de combustibles y llama al gobierno a “dejar de seguir el manual de las ultraderechas”

La excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara (PC), profundizó este martes en sus críticas a las medidas anunciadas por el gobierno vinculadas a alzas en los precios de los combustibles.

En concreto, la noche del lunes, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz anunció un alza de $370 en bencinas y de $580 en diésel desde este jueves. Por lo mismo, también detalló una serie de medidas de mitigación, que incluyen entre otras una congelación del precios de los pasajes del transporte público.

La exministra del Trabajo de Gabriel Boric se encuentra actualmente en Argentina participando en una serie de actividades en conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado al otro lado de la cordillera.

Ya en la mañana, había señalado sobre estas medidas que “el gobierno está apagando el incendio con bencina”.

Ahora, señaló al respecto que “es una gran desprotección la que vamos a enfrentar con esta medida sin contrapeso ni acciones de mitigación por parte del gobierno del Presidente Kast”.

“Por otra parte es una falta de responsabilidad tremenda culpar a un gobierno anterior por el hecho de no saber enfrentar de una forma sensible los problemas reales que tendrá la gente a partir de ahora, en especial los sectores más vulnerables y la clase media”, agregó.

Así las cosas, Jara llamó a la actual administración a “tomar medidas, a recapacitar sobre el tema y dejar de seguir el libreto del manual de las ultraderechas, donde ante cada problema lo que hacen es echarle la culpa al gobierno anterior y decir que se llevaron todo. Eso es una irresponsabilidad y en Chile, así como ganaron la elección, se les eligió para gobernar, no para dar excusas”.