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    Jeannette Jara se despliega en Argentina por conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado

    La excandidata presidencial de la oposición participó en una serie de conversatorios y espacios de memoria sobre el período de la dictadura al otro lado de la cordillera.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Jeannette Jara se despliega en Argentina por conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    La excandidata presidencial de la oposición, Jeannette Jara (PC), participó en una serie de actividades en Argentina en medio de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado al otro lado de la cordillera.

    Hoy estuve en la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, compartiendo con la comisión y con Claudia Poblete, nieta restituida e hija de un migrante chileno detenido desaparecido en Argentina. Su historia nos recuerda que la memoria cruza fronteras y que la búsqueda de verdad y justicia sigue siendo un compromiso irrenunciable”, escribió la militante comunista en una historia en Instagram.

    En la misma red social, la otrora ministra del Trabajo de la administración Boric también detalló su participación en otras instancias en Argentina.

    Asistió al Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) y la Feria del Libro de los Derechos Humanos, del que señaló cómo “un lugar de encuentro para reflexionar, compartir y seguir fortaleciendo una cultura basada en la memoria”.

    Además de lo anterior, también participó en el panel “Memoria y poder en clave territorial: desafíos democráticos en América Latina”.

    En esta instancia participó junto al alcalde de Recoleta, Fares Jadue (PC); el exsubsecretario del Trabajo, Pablo Chacón; y la dirigenta social Haydee Oberreuter.

    Jara llegó a Argentina junto al ya mencionado Chacón, quien además está cooperando junto a la exministra en la instalación de su nueva consultora política; además de su pareja, Claudio Rodríguez.

    Instagram
    Más sobre:Jeannette JaraArgentinaGolpe de EstadoPCConmemoración

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