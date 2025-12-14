Jara reconoce tener diseño de eventual gabinete, pero descarta haber conversado con posibles ministros

La candidata presidencial, Jeannette Jara, afirmó que ya tiene diseñada la conformación de su primer gabinete, en el marco de la planificación que ha definido en caso de resultar electa, señalando que su prioridad será iniciar de inmediato las conversaciones para conformar el equipo de gobierno.

En entrevista con Chilevisión, la candidata comunista detalló que cuenta con una propuesta inicial de gabinete, lo que le permitiría comenzar rápidamente el trabajo político tras la elección. “Tengo ya diseñado la conformación del primer gabinete. Eso va a significar que a partir de mañana tengo que conversar con esas personas”, indicó.

La candidata precisó que los nombres aún no han sido confirmados públicamente, ya que primero deben realizarse las conversaciones correspondientes. “No he hecho esas conversaciones. No es por falta de fe, sino porque hay que hablar primero con los candidatos y candidatas a ministros y ministras de Estado”, explicó.

Jeannette Jara afirma que ya tiene diseñado su primer gabinete de ministros en caso de ser electa. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Consultada sobre los plazos para dar a conocer el gabinete, Jara evitó comprometer una fecha específica, señalando que ello dependerá del desarrollo de esas conversaciones. “Yo creo que apenas tengamos cerrados los nombres, porque primero tengo que ver cómo me van las conversaciones”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que el sector progresista cuenta con una base amplia de personas con experiencia y distintas visiones para asumir responsabilidades de gobierno. “Tenemos una buena base de elenco, hay hartos nombres, hartas experiencias y hartas visiones también, que es como se compone el país”, afirmó.

Finalmente, Jara subrayó que el objetivo de esta planificación es preparar con anticipación el inicio de la gestión, ante la urgencia de diversas materias que deberán abordarse desde el comienzo del próximo mandato presidencial. “Voy a estar en eso para poder partir rápidamente preparando la gestión desde el 11 de marzo, porque realmente hay cosas que se necesitan hacer con mucha urgencia”, señaló.