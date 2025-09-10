Jara se concentra en su casa con su círculo más estrecho y se prepara para un enfrentamiento duro con Kast

“Se alinearon los astros”. Con esa broma resumen los más cercanos a Jeannette Jara (PC) el inicio de la semana de la candidata presidencial del oficialismo, quien hoy se medirá en el primer debate televisivo ante los otros siete contendores con los que disputará la carrera por llegar a La Moneda.

Se trata de un duro desafío. La expectativa del comando es que esta noche la abanderada evada las “peleas chicas” a las que intentará llevarla José Antonio Kast (Partido Republicano), quien salió sorteado para interrogarla en una de las franjas del programa y quien en foros anteriores la ha acusado públicamente de faltar a la verdad.

La meta es no trastabillar y posicionar las principales medidas sociales que ha ido presentando gradualmente en su despliegue de campaña.

La preparación ha sido intensa y en eso fue de gran ayuda que se postergara su despliegue regional, que este lunes la tendría en Valdivia y este martes en Temuco. Las condiciones de mal tiempo proyectadas para el sur permitieron que esta semana pudiera estar en su casa, en la comuna de Ñuñoa. Además, también le dieron un respiro para que pudiera pasar por encima de dolencias físicas -relacionados a la voz- y así concentrarse en el debate organizado por Chilevisión, que será transmitido desde las 21.45 horas de este miércoles.

En su domicilio la abanderada del sector ha sostenido llamados telefónicos con asesores y figuras de confianza, así como también ha encabezado reuniones de cara al debate, donde, tras un sorteo donde fue representada por Nicole Cardoch, tendrá que interpelar directamente a los candidatos Eduardo Artés y Harold Mayne-Nicholls.

En Londres 76 reconocen que el sorteo no la favoreció y lamentan que ella deba ser apuntada por Marco Enríquez-Ominami y José Antonio Kast. El formato, sin duda, beneficia a ambos candidatos, reconocidos por ser polemistas y emplazadores.

Jara tuvo su última reunión ampliada este martes con tres de sus principales asesores, como su jefe de estrategia, Darío Quiroga (independiente); su coordinadora de comunicaciones, Susana González (PC), y su jefa programática, Camila Miranda (FA). Luego de eso Jara compartió en la noche con algunos de sus vecinos de Ñuñoa a la hora en la que estaba jugando la selección de fútbol de Chile contra la de Uruguay, como suele hacer a modo de esparcimiento para no hablar todo el día de la campaña.

Durante la mañana de este miércoles, en tanto, dedicó unas horas a estudiar sus propuestas, medidas y posibles temas a abordar durante el debate, para luego entrar a una etapa más “relajada” de cara al enfrentamiento que tendrá con los otros siete abanderados presidenciales. De hecho, durante la tarde acompañó a su familia a ver el tradicional baile de Fiestas Patrias de una de sus sobrinas.

Por el formato del debate, en el comando entienden que no habrá mucho espacio para posicionar los temas que a ella le gustaría, por lo que también tendrá que depender de las preguntas que le puedan hacer los panelistas y de los emplazamientos que le hagan sus rivales. Pese a ello, transmiten que la apuesta será instalar algunas de las medidas que han trabajado y presentado por estos días.

Por poner un ejemplo, en Londres 76 recuerdan la transmisión en directo que hizo en redes sociales en compañía de la actriz Karla Melo, con quien dio cuenta de su plan “Mamografía sin dolor”, con el que busca implementar más exámenes 3D en la red pública.

En el comando saben que, así como les pasó a ellos hace unos días, esta semana ha estado marcada por el retroceso de Kast, por lo que también esperan tener algún momento para emplazarlo. En esa línea, sus cercanos proyectan tres focos.

El primero es que responda por su propuesta de “Chao préstamo”, que en la práctica implica un retroceso de la reforma previsional aprobada por el oficialismo y Chile Vamos, liderada por Jara en su periodo de ministra del Trabajo. La idea es que el republicano pueda responder cómo financiará dicha medida, algo que hasta ahora el exdiputado de la UDI ha evitado hacer.

Por otro lado, esperan también enrostrar la idea de que Jara, a diferencia de Kast, plantean en Londres 76, da mayores muestras de gobernabilidad, un emplazamiento habitual en estas semanas de campaña. Finalmente, también está pendiente el tema de los “bots”, donde desde el comando han apuntado al republicano para que rechace su uso durante la cruzada electoral.