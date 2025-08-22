Jara se lanza contra el programa económico de Kast y afirma que va a generar mayor déficit fiscal y retroceso para adultos mayores

La candidata oficialista, Jeannette Jara, criticó el programa económico de José Antonio Kast, especialmente las medidas sobre la reducción de contribuciones y el tema previsional.

En concreto, el candidato plantea terminar con el préstamo de las personas al Estado, aprobado en la reforma previsonal que impulsó Jara. De esta forma, el republicano busca reemplazarlo por la inversión en instrumentos financieros en condiciones de mercado.

El economista del comando de Jara, Nicolás Bohme, explicó que esa idea “implica reducir las pensiones en Chile, el aporte al seguro social que es el que Kast propone eliminar es el que va a permitir que en enero suban las pensiones de 1.400.000 jubilados en el país”.

Asimismo, la candidata calificó la medida como una regresión para la mejora en las pensiones de adultos mayores.

“Son propuestas para la galería, que realmente lo que hace es retroceder en lo que hemos avanzado como país. No le bastó con oponerse a la reforma a las pensiones, ahora quieren nuevamente castigar a los adultos mayores", precisó.

Respecto a las contribuciones, la exministra cuestionó la reducción de impuestos y afirmó: “Va a generar mayor deuda, mayor déficit fiscal, afectando además a las empresas en Chile y al propio Estado del país”.

Lo mismo reiteró el Bohme: “La propuesta fiscal de Kast es realismo mágico, propone una reducción de impuesto a las empresas de 27 a 20% junto con un recorte fiscal de 6 mil millones de dólares que es totalmente irrealizable a menos que se hicieran cosas como por ejemplo despedir a médicos de los hospitales o detener la inversión pública para reducir el déficit habitacional en el país”.