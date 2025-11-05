Jara se reúne con el Partido Popular para afianzar al electorado de izquierda fuera del oficialismo

La candidata presidencial de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sostuvo este miércoles una reunión con representantes del Partido Popular, liderados por el dirigente sindical Cristian Cuevas, para afianzar el electorado de izquierda fuera del oficialismo.

En la instancia también participaron Felipe Parada, la exalcaldesa de Villa Alemana Javiera Toledo; la vicepresidenta de la mujer de la facción, María Jesús Aguilar, y el panelista de televisión y encargado internacional del Partido Popular, Juan Pablo Sanhueza.

Este encuentro se suma al que la abanderada del oficialismo sostuvo la noche del martes con personeros del Socialismo Democrático -coalición integrada por PS y el PPD-, donde destacó la participación de la exministra del Interior y excandidata presidencial, Carolina Tohá.

Jeannette Jara junto a los PPD Carolina Tohá, Sergio Bitar y la socialista Ana Lya Uriarte.

Una serie de citas con la que Jara busca consolidar una base amplia de respaldo en el campo progresista y de izquierda, en la recta final de su campaña por la presidencia.

Durante la sesión, se abordaron los principales ejes programáticos de la última semana de campaña, poniendo especial énfasis en asegurar condiciones materiales de bienestar, recomponer el pacto social con el mundo del trabajo y avanzar en transformaciones estructurales que fortalezcan la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales universales.

En esta, la candidata sostuvo que “esta articulación política es fundamental para enfrentar los desafíos país con visión de futuro, con gobernabilidad responsable, pero también con convicción de cambio”.

Desde el Partido Popular, en tanto, destacaron la importancia de este diálogo para fortalecer la unidad y asegurar que el proyecto transformador se exprese con fuerza en las urnas.

Por su parte, Cuevas señaló la importancia de un encuentro que “permite seguir fortaleciendo la alianza que se viene dando desde que Jara ganó las primarias y nuestro partido se sumó a su campaña”.

Cedida

A lo que agregó: “Le manifestamos nuestro compromiso y el aporte que podemos hacer para fortalecer lo trabajado en el mundo de los trabajadores y trabajadoras, el mundo ecologista y animalista, y la articulación con las fuerzas de cambio y transformación en Latinoamérica y el Caribe”

La reunión con el Partido Popular, como aseguró el comando de la abanderada oficialista, forma parte de una serie de encuentros que Jara concretará en lo que queda de la semana para continuar ampliando espacios de acuerdos con diversas fuerzas territoriales, sindicales y sociales.

Además de consolidar una mayoría que permita avanzar en justicia social, crecimiento con equidad y trabajo decente para Chile.