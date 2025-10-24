Jara se suma a polémica por advertencia de Kast al Presidente: “Debe estar nervioso por las encuestas”
La candidata oficialista aseguró que José Antonio Kast está concentrado en "pelear" con el Mandatario.
La candidata oficialista, Jeannette Jara, criticó la advertencia que lanzó su contendor republicano, José Antonio Kast, al Presidente Gabriel Boric sobre su eventual llegada a La Moneda. El candidato de derecha –en su tercera aventura presidencial– llamó al Mandatario a “preparse” en el caso de que gane las elecciones.
“Vamos a ir por usted Presidente. No es una amenaza, es transparencia”, aseguró el republicano.
Jara no fue ajena a esta polémica y este viernes, durante su paso por Antofagasta, señaló: “Mi preocupación está puesta en tratar de dar soluciones a los temas que son acuciantes para la ciudadanía. José Antonio Kast quiere pelear con el Presidente, seguramente debe estar un poco nervioso por las encuestas pero eso es una estrategia débil".
Siguiendo con las rencillas, la candidata también instó a Evelyn Matthei a preocuparse de su campaña tras sus acusaciones hacia el Ejecutivo de liderar una estrategia electoral para que Kast avance a segunda vuelta.
En concreto, Matthei indicó: “Es mucho más fácil de derrotar a cualquiera de los otros candidatos (de derecha) que yo en segunda vuelta. Lo único que no quieren es que yo pase a segunda vuelta, porque saben que yo le gano a Jara sí o sí”.
Ante esto, Jara replicó: “Lamentablemente las encuestas no la han estado favoreciendo. De mi parte lo que puedo decir es que a quien me tenga que enfrentar en la segunda vuelta, lo voy a hacer con humildad, pero también con convicción porque tengo experiencia, tenemos equipo y tenemos un buen proyecto para Chile”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.