SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara suspende actividad en Coquimbo por neblina: avión en que viajaba no pudo aterrizar

La candidata está a días de culminar su gira nacional en Santiago.

Shelmmy CarvajalPor 
Shelmmy Carvajal

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, suspendió su paso por Coquimbo debido a que el vuelo en que se trasladaba no logró aterrizar por las condiciones climáticas de la zona.

La exministra tenía programado un punto de prensa en el paseo peatonal Empalme en Avenida Camilo Henríquez en el marco de la gira Jeannette Jara se Mueve por Chile, que culminará el 14 de septiembre en Santiago.

El diputado de la región Daniel Manouchehri (PS), quien acompañaba a la abanderada, explicó que la neblina impidió que el vuelo descendiera en la pista.

A tráves de su cuenta de X el parlamentario aprovechó de exponer la situación del terminal aéreo.

“El aeródromo de La Serena es un desastre. Su modernización es urgente. Hace unas semanas estuvimos con el alcalde de Coquimbo y la alcaldesa de La Serena gestionando con la DGAC este tema. Un aeropuerto moderno no es un lujo, es una necesidad para nuestra región", reclamó.

La actividad suspendida de Jara se da luego de su participación en el primer debate televisado con todos los candidatos presidenciales. La militante comunista debió enfrentar varios frentes durante el programa de Chilevisión, principalmente por las críticas de José Antonio Kast a su rol como exministra del Trabajo y los constantes reclamos de Marco Antonio Enríquez-Ominami, quien por quinta vez intenta llegar a La Moneda.

Más sobre:Jeannette JaraCoquimbo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Faltas al “fair play”, el round Jara/ME-O y la sorpresa de Kast: los episodios que dejó el debate presidencial

Mayne-Nicholls la sorpresa y Matthei la ganadora: zoom a un debate que cumplió, a ojos de analistas

Cómo el asesinato de Charlie Kirk revive la preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Primer debate presidencial televisado culmina con emplazamientos a Jara y sin grandes polémicas

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Cómo funcionará el comercio durante los feriados irrenunciables de las Fiestas Patrias

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 10 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”
Chile

Parlamentarios oficialistas apuntan sus dardos contra Kast tras debate: “Quedó como el señor sin pantalones”

Bárbara Figueroa lanza dardo a la derecha por conmemoración del golpe de Estado y reprocha su falta de actividades

Comisión de Minería de la Cámara envía nota de protesta a Pardow: acusan que el ministro “le baja el perfil” a la situación de Laura Albornoz

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre
Negocios

Quiñenco triplicó sus ganancias en el primer semestre

Recaudación por contribuciones sube 6% en primer semestre: Puente Alto y Maipú las más favorecidas por Fondo Común Municipal

OPA por Cementos Bío Bío alcanza un 90% y la peruana Yura concreta su salida

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030
El Deportivo

Reuniones en España y un piso cada vez menor: ANFP busca comprador para los derechos de TV de la Roja para Mundial 2030

Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis

La guerra continúa: los marcados bandos que desnuda la polémica por la programación de la Supercopa entre Colo Colo y la U

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)
Cultura y entretención

Emmy 2025: cuáles son las grandes batallas de la premiación de este domingo (y las opciones de triunfo de Pedro Pascal)

Paul McCartney sale al rescate de Wings, la banda que lo salvó de la depresión post Beatles

El “Sátiro” en llamas: Kidd Voodoo no para y anuncia su octavo Movistar Arena

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”
Mundo

Hamas remarca que el bombardeo israelí contra Qatar es “un ataque a todo el proceso de negociación”

Localizan el arma utilizada en el asesinato de Charlie Kirk, pero el tirador sigue prófugo

La Eurocámara condena la “catástrofe humanitaria” en Gaza y apoya suspender el acuerdo comercial con Israel

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad