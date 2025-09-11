Jara suspende actividad en Coquimbo por neblina: avión en que viajaba no pudo aterrizar

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, suspendió su paso por Coquimbo debido a que el vuelo en que se trasladaba no logró aterrizar por las condiciones climáticas de la zona.

La exministra tenía programado un punto de prensa en el paseo peatonal Empalme en Avenida Camilo Henríquez en el marco de la gira Jeannette Jara se Mueve por Chile, que culminará el 14 de septiembre en Santiago.

El diputado de la región Daniel Manouchehri (PS), quien acompañaba a la abanderada, explicó que la neblina impidió que el vuelo descendiera en la pista.

A tráves de su cuenta de X el parlamentario aprovechó de exponer la situación del terminal aéreo.

“El aeródromo de La Serena es un desastre. Su modernización es urgente. Hace unas semanas estuvimos con el alcalde de Coquimbo y la alcaldesa de La Serena gestionando con la DGAC este tema. Un aeropuerto moderno no es un lujo, es una necesidad para nuestra región", reclamó.

La actividad suspendida de Jara se da luego de su participación en el primer debate televisado con todos los candidatos presidenciales. La militante comunista debió enfrentar varios frentes durante el programa de Chilevisión, principalmente por las críticas de José Antonio Kast a su rol como exministra del Trabajo y los constantes reclamos de Marco Antonio Enríquez-Ominami, quien por quinta vez intenta llegar a La Moneda.