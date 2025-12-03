VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jara y Kast se enfrentan por casos de Jorge Quiroz y Manuel Monsalve

    Mientras que Kast le enrostraba las imputaciones por delitos sexuales hacia el exsubsecretario Monsalve, Jara lo interpeló por tener en su equipo al asesor económico identificado como el ideólogo en casos de colusión.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    Los aspirantes a La Moneda, José Antonio Kast y Jeannette Jara, se interpelaron mutuamente a raíz del asesor económico del republicano, Jorge Quiroz, y del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

    Pese a que el tópico propuesto en una sección del debate fueron los resultados del plebiscito digital del Partido de la Gente, éste tema fue abordado brevemente y luego ambos candidatos dieron paso a un cruce. En primer lugar, Jara volvió a arremeter contra el asesor de Kast por su rol como ideólogo en la colusión de los pollos: “Cuando (Kast) debate, se muestra como es, por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente. Si no importa la palabra que uno ocupe. El punto es que tú te jodes a la gente y los amparas en tus equipos. Y cuando seas Presidente, ¿vas a hacer lo mismo?“.

    “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó en un millón de desempleadas”, replicó Kast en alusión a Monsalve, imputado por violación y abuso sexual a una subalterna mientras era subsecretario y a la calidad de exministra del Trabajo de Jara.

    Seguidamente, enumeró los apoyos que ha recibido de figuras de Chile Vamos, Demócratas, del Partido Social Cristiano y del Partido Nacional Libertario: “Cuando se dice aquí que hay un fanatismo, una secta, yo le quiero dar las gracias aquí a Ximena Rincón, a Rodolfo Carter, a Francisco Chahuán, a Manuel José Ossandón, a Germán Codina, a Sebastián Sichel, a la familia Piñera, a Joaquín Lavín, a Mario Desbordes, a Evelyn Matthei, a Johannes Kaiser y a Francesca Muñoz. Y a más de 10 partidos políticos y movimientos sociales y políticos”.

    Durante esa alocución, Jara pidió intervenir y se defendió de las vinculaciones con Monsalve: “¿Me permites ahora o vamos a escucharte a ti no más? Ya po. No solo te basta con atribuirme a mí hechos de alguien que no tiene nada que ver conmigo de carácter delictual, a quien está acusado de violación, a quien señalé que eran cosas graves, sino que además no me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña relacionarte con las mujeres? ¿Hay algún tema ahí? Lo que te quiero decir es que aquí si hay alguien que es responsable de lo de Monsalve, es en primer lugar Monsalve. Y como dije, en mi caso, si hubiera estado en mí, yo habría actuado de manera muy rápida. Como lo hice con el subsecretario (Christian Larraín) que mucha gente de la derecha salió a defender y que hoy día ha perdido juicio tras juicio por acosar a un quiere. Entonces no pongas conductas que no tienen que ver conmigo".

