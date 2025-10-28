Jara y Matthei cuestionan propuesta de Kast para expulsar migrantes y plantean que no es viable

A 18 días de la elección presidencial, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast, los dos candidatos que lideran las encuestas -de acuerdo a distintos sondeos- aprovechan cada oportunidad que tienen para intentar sacar una ventaja y pasar a la segunda vuelta de forma holgada. Este martes, la candidata del pacto Unidad por Chile y militante comunista arremetió contra el líder del Partido Republicano.

Lo hizo a raíz de una propuesta que el exdiputado hizo en el último debate presidencial, emitido por las pantallas de Canal 13. El candidato detalló un plan para “invitar” a los extranjeros irregulares a abandonar el país. “Hemos calculado que con un avión de 100 personas uno podría hacer viajes chárter de $ 100 millones de pesos por avión, y esas mismas personas van a colaborar a pagar su pasaje de salida”, sostuvo en el foro.

Ante esa iniciativa, en un punto de prensa, la exministra del Trabajo respondió que se trata de “una propuesta imaginaria, que da un resultado imaginario. (Kast) quiere subir a aviones que no existen y dirigir a destinos imaginarios a personas que imaginariamente pagarían su pasaje. Lo encuentro insólito y espero que la gente escuche lo que dicen los candidatos”.

Jara, además, recordó que Venezuela puso fin a las relaciones diplomáticas con Chile, lo que, advirtió, impediría el recibimiento de los deportados. “No sé dónde va a meter a los migrantes, porque hace un mes decía que los va a meter presos. Ahora se le ocurrió que se van a ir en aviones imaginarios pagando ellos mismos su pasaje a destinos imaginarios (...). La principal nación de la que provienen los migrantes irregulares en nuestro país es Venezuela, y no los reciben. Entonces, ¿esos aviones imaginarios dónde van a aterrizar? ¿En qué aeropuerto imaginario?”, cuestionó.

Kast no se quedó en silencio. A través de su cuenta de X, el exparlamentario respondió: “Lo único insólito es la propuesta de la candidata Jara para regularizar más de 300 mil inmigrantes. Mañana (este miércoles) a las 10.30 daremos a conocer los avances concretos de nuestro plan para proteger la frontera de Chile. La candidata Jara está cordialmente invitada si quiere asistir”.

En el programa de Jara, en todo caso, no se plantea regularizar migrantes, sino que más bien se sostiene que se deben empadronar, es decir, identificar quiénes son para ver qué casos regularizar.

“Hay que empadronar y regularizar a las personas que tengan antecedentes laborales, no tengan antecedentes penales y tengan antecedentes familiares”, sostuvo la abanderada hace semanas atrás.

Los cuestionamientos a la propuesta del republicano también llegaron desde la derecha. Consultada al respecto en una actividad de campaña, la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, afirmó que “lo único que sería viable de eso es si se tratara de narcotraficantes, esos probablemente tengan el dinero, los demás (no), salvo que se dediquen nuevamente al crimen, pero en ese caso no los vamos a expulsar por inmigrantes, sino que los vamos a expulsar por criminales”.

En ese sentido, agregó que “nosotros estamos dispuestos a poner dinero fiscal para expulsar a los tres mil reos que vamos a expulsar, a los 10 mil inmigrantes que ya están con orden de expulsión y que no se les ha mandado fuera del país. Nosotros vamos a poner todo el dinero que sea necesario para sacarlos a todos ellos (...). Los chilenos saben si lo que se les está diciendo es posible o no”.

Quien también se refirió al tema fue su jefe de campaña, Diego Paulsen. “Cuesta hablar de si es responsable o no cuando uno no conoce las propuestas completas. Decir que van a sacar y que los van a invitar a pagar, yo la verdad que creo que quizás los inmigrantes hoy día no tienen ni siquiera pega. ¿Cómo van a pagar un pasaje para salir de vuelta? Yo creo que hay que hablar de propuestas concretas, reales y factibles de realizar”, dijo tras la reunión del comité político de la candidata este martes en la mañana.