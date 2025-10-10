SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

De esta manera, la abanderada del oficialismo le quitó piso a la exministra de Estado, quien es una de las voceras de su campaña para llegar a La Moneda.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Jeannette Jara / Laura Albornoz

Una serie de tópicos, algunos más complejos que otros, abordó la abanderada oficialista Jeannette Jara (PC) en su participación en el programa El Candidato de Mega.

Ya en la parte final de la entrevista, luego de ser requerida nuevamente por su postura sobre Cuba, el aborto y el despliegue de Fuerzas Armadas en las fronteras, la extitular del Trabajo fue consultada acerca de la investigación que desarrolla la Contraloría General por una serie de viajes internacionales de la exministra y vocera de su campaña, Laura Albornoz, los que fueron pagados por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Se trata de una indagatoria dada a conocer inicialmente por T13, luego que el órgano dirigido por la contralora Dorothy Pérez solicitó antecedentes sobre los gastos asociados tras una denuncia presentada por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez.

Así lo detalló además la empresa pública en un documento donde responde a un oficio enviado por la Contraloría, fechado el 12 de septiembre de 2025 y firmado por el gerente general Julio Friedmann.

Ahí aparecen enumerados todos los viajes nacionales e internacionales realizados por Albornoz desde su llegada como directora a ENAP en marzo de 2023, mediante Alta Dirección Pública, hasta la fecha. Entre estos, siete viajes al extranjero, con destinos como Río de Janeiro, Marruecos -en dos ocasiones-, Nueva York, Paraguay y Ciudad de México. El costo total sería superior a los $38 millones.

Jara fue inquirida si conoce dicha denuncia, a lo que respondió: “¿Cuál de todas? Porque han dicho hartas cosas". Tras esto, agregó: “Ah, sí, que viajó antes de que fuera vocera mía en atención al cargo que detenta”.

Luego, se le preguntó su postura ante este tipo de situaciones, y la candidata retrucó quitándole piso a su vocera: “En general, a mí no me gustan esas cosas en la administración pública”.

Y luego agregó: “De hecho, le quiero contar que cuando fui ministra viajé solamente por obligaciones indispensables. Rechacé muchos de los viajes que tuve oportunidad de hacer porque tenía tareas en Chile muy relevantes que realizar, y que dieron resultado, y me alegra mucho, como la reforma previsional”.

Albornoz ya estaba en la mira previo a esta indagatoria de Contraloría. La presión sobre la ex-DC se inició al asumir la vocería de la campaña de Jara, cuando parlamentarios de oposición comenzaron a exigir que deje el directorio de la empresa estatal por esta “doble militancia”. La molestia es extendida incluso entre legisladores del oficialismo, que han apuntado a suspender su participación en ENAP mientras dure la campaña.

Más sobre:Jeannette JaraLaura AlbornozContraloríaENAP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 10 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Confirman próximo Paris Parade 2025 con Harry Potter, Bluey y más: revisa la fecha y recorrido del evento familiar

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”
Chile

Lobos afirma que sí hay plata para al Ejército: “No es un tema de que no estén los recursos, sino de los tiempos para que lleguen”

Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

Detienen a pareja que transportaba más de seis kilos de droga en el aeropuerto

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast
Negocios

La corrección de Ignacio Briones a Bernardo Fontaine por los US$ 6.000 millones del recorte fiscal de Kast

Gtd se asocia con el Grupo Romero para potenciar área de data centers: negocio se valoró en US$ 118 millones

Rally del cobre empuja a acciones del sector y minera de los Luksic es la de mayor alza en el año a nivel mundial

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte
Tendencias

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Quién es María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz y líder opositora contra el régimen de Maduro en Venezuela

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense
El Deportivo

El inesperado dardo de Ronald Fuentes contra Cristián Cuevas tras la victoria de la UC sobre Ñublense

Con interinatos y borrando a los históricos: las semejanzas entre Chile y Perú para un amistoso “inadvertido”

“No soy inglés”: Marcelino Núñez amaga la ira del Norwich City por su paso al archirrival Ipswich Town

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”
Finde

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting
Cultura y entretención

Un encuentro de leyendas: escucha la canción que reúne a Charly García y Sting

Masquemusica lanza “10 días”, el primer adelanto de su nuevo disco

Oasis y Richard Ashcroft: la historia de una hermandad intensa y conflictiva

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz
Mundo

“No tengo palabras”: la reacción de María Corina Machado al saber que ganó el Nobel de la Paz

La Casa Blanca lamenta que el Comité Noruego ha priorizado la “política antes que la paz” por no premiar a Trump

Edmundo González aplaude el “merecidísimo reconocimiento” a María Corina Machado por el premio Nobel de la Paz

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida