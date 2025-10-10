Jara y viajes de Albornoz investigados por Contraloría: “No me gustan esas cosas en la administración pública”

Una serie de tópicos, algunos más complejos que otros, abordó la abanderada oficialista Jeannette Jara (PC) en su participación en el programa El Candidato de Mega.

Ya en la parte final de la entrevista, luego de ser requerida nuevamente por su postura sobre Cuba, el aborto y el despliegue de Fuerzas Armadas en las fronteras, la extitular del Trabajo fue consultada acerca de la investigación que desarrolla la Contraloría General por una serie de viajes internacionales de la exministra y vocera de su campaña, Laura Albornoz, los que fueron pagados por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).

Se trata de una indagatoria dada a conocer inicialmente por T13, luego que el órgano dirigido por la contralora Dorothy Pérez solicitó antecedentes sobre los gastos asociados tras una denuncia presentada por el diputado republicano Luis Fernando Sánchez.

Así lo detalló además la empresa pública en un documento donde responde a un oficio enviado por la Contraloría, fechado el 12 de septiembre de 2025 y firmado por el gerente general Julio Friedmann.

Ahí aparecen enumerados todos los viajes nacionales e internacionales realizados por Albornoz desde su llegada como directora a ENAP en marzo de 2023, mediante Alta Dirección Pública, hasta la fecha. Entre estos, siete viajes al extranjero, con destinos como Río de Janeiro, Marruecos -en dos ocasiones-, Nueva York, Paraguay y Ciudad de México. El costo total sería superior a los $38 millones.

Jara fue inquirida si conoce dicha denuncia, a lo que respondió: “¿Cuál de todas? Porque han dicho hartas cosas". Tras esto, agregó: “Ah, sí, que viajó antes de que fuera vocera mía en atención al cargo que detenta”.

Luego, se le preguntó su postura ante este tipo de situaciones, y la candidata retrucó quitándole piso a su vocera: “En general, a mí no me gustan esas cosas en la administración pública”.

Y luego agregó: “De hecho, le quiero contar que cuando fui ministra viajé solamente por obligaciones indispensables. Rechacé muchos de los viajes que tuve oportunidad de hacer porque tenía tareas en Chile muy relevantes que realizar, y que dieron resultado, y me alegra mucho, como la reforma previsional”.

Albornoz ya estaba en la mira previo a esta indagatoria de Contraloría. La presión sobre la ex-DC se inició al asumir la vocería de la campaña de Jara, cuando parlamentarios de oposición comenzaron a exigir que deje el directorio de la empresa estatal por esta “doble militancia”. La molestia es extendida incluso entre legisladores del oficialismo, que han apuntado a suspender su participación en ENAP mientras dure la campaña.