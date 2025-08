Jeannette Jara aclara meta de sueldo vital y apunta a una “forma que permita que las familias puedan vivir”

El nuevo eje económico de Jeannette Jara se distanció de los primeros lineamientos programáticos de la candidata presidencial oficialista. En conversación con La Tercera, el economista del comando, Luis Escobar, adelantó que se distanciarán de las primeras ideas de establecer un sueldo vital de $750 mil e impulsar el crecimiento en base a la demanda interna.

“El consenso dentro del equipo es que llegar a $750 mil en cuatro años es bien difícil”, afirmó Escobar.

Las declaraciones del economista fueron bien recibidas en el oficialismo, sin embargo, el secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) marcó diferencias con las directrices.

Este martes, en el marco del seminario presidencial organizado por Clapes UC, la candidata explicó: “La gente en Chile gana poco, el 70% está bajo los $800 mil, el promedio está en $1 millón. Entonces si queremos cerrar los ojos a la realidad, no creo que sea buena idea ni buena inversión. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar evidentemente a una forma que permita que las familias puedan vivir“.

Jara también criticó el contenido de su programa inicial y calificó como “desafortunada” la idea de crecimiento en base a “demanda interna”.

Siguiendo la línea económica, abordó el proyecto de permisología que fue enviado al Tribunal Constitucional por diputados oficialistas, ante esto, la candidata señaló: “Cuando uno presenta un proyecto en el último momento de la etapa electoral se hace mucho más complejo tramitarlo, por eso yo insistí tanto en que la reforma previsional tenía que salir antes que se iniciara este año parlamentario”.

Y añadió: “Es evidente que a pocos meses de una elección el tono se transforma y las prioridades también. En mi gobierno lo que es crecimiento va a ir al principio”.

Violencia en la Macrozona Sur

La candidata también abordó las hechos de violencia en la Macrozona Sur, que se mantiene en estado de excepción hace tres años.

En la instancia fue consultada por la calificación de los delitos y si considera que son actos de terrorismo.

Ante esto, Jara sostuvo: “Yo podría decir que todo es terrorismo, o todo es reivindicación, o todo es delincuencia, pero no es así nuestra realidad. Yo no voy a estar en un foro –por eso me preocupan mucho los foros en los cuales se repiten los mismos eslogans– para irnos a puro punto de eslogan, si así no nos vamos a resolver para adelante como país".

La candidata precisó que la tipificación de los delitos es definida por los tribunales, sin embargo, aseguró que no dudaría en invocar la Ley Antiterrorista.

“Habiendo antecedentes, no voy a tener temor en hacer lo que tenga que hacer, porque no estoy para darme gustos personales. Lo que sí es que no voy a generalizar que todo es terrorismo, porque los mismos informes policiales así lo indican", indicó.