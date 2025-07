Jeannette Jara (PC) adelanta que expresidenta Bachelet “no va a jugar un rol activo en el comando”

La abanderada del oficialismo para las elecciones presidenciales de noviembre, Jeannette Jara (PC), ahondó este sábado en el encuentro que sostuvo el viernes con Michelle Bachelet (PS) y en el rol que jugará la expresidenta en la campaña.

“Somos personas cercanas no sólo en términos políticos, también de afectos y fue, yo diría, una buena conversación en la que ella me compartió parte de su experiencia, de cómo fue su camino a la Presidencia de la República, de los aprendizajes que tuvo y yo diría que no sólo me entregó su apoyo político, sino que también más humanamente”, comentó Jara al término de un encuentro con las vicepresidencias y comisiones de Mujer de los partidos del oficialismo.

Adicionalmente, adelantó que la exmandataria “no va a jugar un rol activo en el comando”.

“La verdad es que ella es expresidenta de la República, además, lideró organismos internacionales, por tanto, tiene una altura, yo diría, de un patrimonio del país, la presidenta Bachelet. Así que, y el rol que va a jugar, por cierto, es como consejera, como compañera política, como amiga, seguramente estaremos conversando siempre", sinceró.

“Veamos qué es lo que el candidato Kast puede decir”

Hacia el fin de esta semana, hubo un tema que generó reacciones entre los candidatos a la Presidencia: la acusación de Evelyn Matthei -la abanderada de Chile Vamos- hacia adherentes del Partido Republicano sobre orquestar una “campaña sucia” en su contra.

Si bien el candidato presidencial y fundador de Republicanos, José Antonio Kast, negó esta acusación al señalar que nunca usarían ese tipo de estrategias hacia quienes no son sus adversarios políticos, esta respuesta generó que Jara entrara a la controversia. “Y con quienes somos adversarios políticos, ¿sí haría ese tipo de campaña?”, interpeló la carta PC.

“No. Para derrotarla a usted, ex Ministra, hablaremos de su propuesta para regularizar a los inmigrantes ilegales”, fue parte de la respuesta de Kast ante el emplazamiento.

Esta jornada, Jara retrucó que “quien gane (la elección presidencial) no lo va a definir José Antonio Kast, sino que lo va a definir la gente en su casa. Y van a tener que optar entre un candidato como él y una candidata como yo. Ahí vamos a ver a quién representa a la ciudadanía de mejor manera. En mi caso, como se sabe, no solo tengo experiencia política y social, sino que he demostrado con hechos concretos que las cosas se pueden sacar adelante. Veamos qué es lo que el candidato Kast puede decir, qué ha hecho, demostrando que las cosas pueden salir adelante”.

El incierto apoyo de la DC y las contribuciones impagas del PC

Jara también tuvo palabras para el proceso que vive hoy la Democracia Cristiana -hoy de signo progresista, pero no parte de la coalición de gobierno- cuyos militantes aún no definen a quién apoyarán en la presidencial. Este encrucijada debería resolverse en la junta nacional que la colectividad dirigida por Alberto Undurraga sostendrá el 26 de julio.

“Va a ser clave la junta que la DC lleve adelante, pero nosotros les hemos invitado con las puertas abiertas durante mucho tiempo, no solo incorporarse por un tema electoral, sino que porque tenemos una historia y una trayectoria juntos", dijo la candidata.

Junto con ello resaltó el liderazgo de Undurraga, uno de los partidarios de no respaldar su candidatura: “Yo quiero recordar, nosotros con Alberto Undurraga, presidente de la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados en este gobierno, sacamos adelante la ley de las 40 horas y avanzamos significativamente la reforma previsional bajo su liderazgo (...) también trabajamos juntos en el gobierno de la presidenta Bachelet”.

“Tenemos una larga historia y un proyecto que no es idéntico, somos diversos, pero tiene un tranco común, que es lo social, las mejores oportunidades para nuestro país y darle a Chile una mejor calidad de vida", enfatizó.

La exministra del Trabajo también abordó brevemente la deuda de contribuciones que mantiene el Partido Comunista con el Servicio de Impuestos Internos, que fue revelada por El Líbero. “Como todas las personas deben someterse al pago de sus obligaciones tributarias, yo sugiero que usted le haga esa pregunta a quienes administran el tema legal, que no soy yo. De todas maneras, sí le quiero decir que no tenía idea, y me entré efectivamente por la noticia que salió”, zanjó Jara.