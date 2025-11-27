Jeannette Jara resta importancia a cita entre expresidente Frei y Kast: “Tiene derecho a tener su opinión”

Santiago, 25 de Noviembre de 2025. La candidata presidencial Jeannette Jara junto a la Alcaldesa de Quilicura Paulina Bobadilla se reune con mujeres de la comuna en la sede social de Altos de Quilicura Diego Martin /Aton Chile

La candidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), desdramatizó la reunión que el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle(DC) con su contendor republicano para segunda vuelta, José Antonio Kast.

Pese a que Frei no dio un respaldo explícito hacia Kast, la cita fue interpretada como un gesto a favor de una candidatura, debido a que no hubo un encuentro con la Jara y a que el propio Frei reconoció en un comunicado que ambos coinciden “en los temas esenciales”.

“La DC ha sido muy clara. Seguimos trabajando juntos y lo que el expresidente Frei hizo, está en su derecho. Así es la democracia”, declaró Jara a su llegada al debate organizado por el Hogar de Cristo.

Asimismo, al ser consultada por si está prevista una reunión con el expresidente Ricardo Lagos, aseveró que “no tengo planes más que reunirme con personas que forman parte de la ciudadanía común y corriente, y poder llegar con mis propuestas”. Respecto de la expresidenta Michelle Bachelet dijo: “Eso es algo que tiene que definir la Presidenta”.

Ante la pregunta de si le había dolido este gesto de Frei, bromeó: “Yo siento dolor por las injusticias de Chile, no por las palabras del Presidente Frei”.

Requerida nuevamente sobre Frei, Jara acotó que “fue un gran Presidente, pero tiene derecho a tener su opinión”.

Hasta ahora, sólo voceros de su comando, algunos militantes de la DC, se habían pronunciado al respecto, lamentando que las declaraciones de Frei sobre Kast son “poco prudentes”.

En alusión a la asistencia de Kast a este debate, teniendo en cuenta de que se ha restado de otros espacios en esta etapa, Jara afirmó: “Qué bueno que apareció, y sobre todo en temas que son tan importantes en el país como la pobreza y la desigualdad. Yo sé que seguramente él más ratito va a decir ‘todo es culpa de la ministra de la continuidad, el desempleo´pero esto es un tema mucho más profundo, de desigualdad económica, de concentración, por eso en mi equipo no hay gente que promueva las colusiones de los pollos de la farmacias, porque yo creo en una economía sana y ojalá que a la gente le llegue un ingreso vital de 750 mil pesos. Así que vengo preparada para la cantinela, ya me la conozco".

“La pobreza es un tema multidimensional que tiene varios factores,y por más que él trate de poner cosas denostativas a los demás, los países se gobiernan con propuestas, no con negativas permanentes”, cerró.