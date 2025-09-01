Jeannette Jara sostuvo reunión con timoneles de partidos oficialistas tras tensión en el comando por dichos de Carmona

En medio de su gira nacional, este domingo Jeannette Jara sostuvo una reunión con los timoneles oficialistas para tratar principalmente el despliegue de la candidatura.

La reunión de los líderes de los partidos se da tras una compleja semana para la candidata, quien enfrentó el flanco que abrió el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sobre la gestión de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda.

La declaraciones de Carmona tensionaron al comando con emplazamientos entre militantes comunistas y personeros de otros partidos que reprocharon la postura de Carmona, entre ellos, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa y Juan Andrés Lagos (PC).

El tema de la reunión fue abordado este lunes por el legislador Lagos Weber, quien afirmó que se trató la controversia.

Desde Londres 76, destacó: “Tuvimos la capacidad –tanto la candidata como los presidentes de partidos– de conversar sobre este tema y de la campaña propiamente tal. Fue parte de la reunión y damos por zanjado las diferencias que pueden haber habido. Todos tenemos un propósito común que es la elección de primera vuelta y a partir de ahí, aprobada esa valla, vamos a enfrentar una segunda vuelta que es distinta, una elección diferente con dos candidaturas nítidas".

En ese sentido, el senador profundizó sobre el encuentro: “Todo lo que conversamos la semana pasada ya se dijo, fue procesado de distinta forma, aquí somos todos maduros, todos grandes y entendemos lo que tenemos que hacer. Nuestro foco está hoy día en la campaña, en el despliegue por regiones y en eso todos los partidos están de acuerdo”.

Por su parte, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, compartió el mensaje de Lagos Weber.

“Somos nueve partidos políticos, tenemos distintas visiones, pero al igual que en una familia donde hay distintas posiciones, acá lo que nos une es algo más importante; poder lograr darle dignidad y tranquilidad a las personas en materia de salud, de educación, de vivienda. Y eso es lo que está haciendo la candidata”, remarcó.

Asimismo, la líder socialista Paulina Vodanovic, en conversación con radio Universo, destacó el “buen trabajo político de los presidentes de partido con la candidata” y añadió: “Lautaro Carmona entiende que cuando él expresa un idea se hacen énfasis que no están en el sentido que él quisiera. Por lo tanto, no hay una animadversión ni mucho menos, por el contrario. Él manifiesta todo su apoyo desde el partido de la candidatura”.