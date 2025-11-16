OFERTA ELECCIONES $990
    Política

    Jeannette Jara tras emitir su voto: “Más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre”

    La candidata además destacó que "cuando uno quiere representar al país no puede estar escondido ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Jeannette Jara emite su sufragio.

    Cerca de las 14:00 horas y tras una caótica llegada, la candidata Jeannnette Jara (PC) emitió su sufragio en el Liceo Poeta Federico García Lorca en la comuna de Conchalí.

    Jara fue la última candidata en emitir su sufragio y según mencionó “más que una llegada caótica fue una llegada masiva y alegre”.

    La candidata, que llegó caminando desde la casa de su madre al local de votación, también hizo referencia al vidrio antibalas utilizado por José Antonio Kast, mencionando que “por suerte tengo la posibilidad de poder caminar tranquila por la calle entre la gente que me conoce y entre la que no. Y es bueno eso porque cuando uno quiere representar al país no puede estar escondido ni detrás de un vidrio ni detrás de ninguna otra cosa”.

    En la ocasión, Jara además se refirió a una eventual segunda vuelta señalando que “si no se resuelve hoy día esta elección y hay segunda vuelta, seguramente vamos a venir a votar de la misma manera“.

    Sobre posibles modificaciones al programa de cara a una segunda vuelta, la candidata además señaló que “creo que hay varias propuestas que son valorables de varios de ellos y nosotros hemos estado haciendo algunas revisiones al respecto, pero cualquier cosa que ocurra se va a anunciar después de la elección”.

    En la ocasión, Jara también respondió a los dichos de Johannes Kaiser, quien durante la mañana señaló que “la señora Jara lo que hace es tratar de convencernos que ella, que es el lobo, se ha transformado en vegetariana y quiere que las ovejas voten por ella”.

    “No hay comentario. Eso es un poco lo que pasa, que el debate se ha degradado un poco”, respondió Jara, añadiendo que “tratan muchas veces de inflamar la pradera en vez de buscar soluciones para el diario vivir”.

    De igual forma, Jara fue consultada sobre como será su relación, eventualmente, con el gobierno de Javier Milei en Argentina mencionando que “somos vecinos y si bien pienso muy distinto, muy distinto políticamente de Milei, voy a hacer todos los esfuerzos porque las relaciones diplomáticas se lleven en la vía que corresponde”.

