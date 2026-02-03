Jiles dice que es necesario que el gobierno de Kast negocie un pacto administrativo con el PDG: “Se ahorrarían hartos dolores de cabeza”

La diputada del Partido de la Gente, Pamela Jiles, quien aspira presidir la Cámara de Diputadas y Diputados, sostuvo este martes que el gobierno de José Antonio Kast debe negociar un pacto administrativo con el PDG,

En conversación con radio 13C, la parlamentaria entregó una reflexión sobre el gabinete de Kast. Junto con afirmar que “hasta aquí parece ser el tercer gobierno de Piñera”, debido a que “hay un compromiso evidente con el empresariado”, Jiles criticó que éste no haya representado a las fuerzas del Rechazo, al no incluir al Partido Nacional Libertario y al PDG.

Si bien reconoció que el PDG no quiere estar en el gobierno, llamó a Kast a “corregir” esto en la Cámara Baja. “Debería dársenos en primer lugar la respetabilidad que no se nos ha dado hasta ahora”, dijo.

Con todo, mencionó que “nosotros vamos a tener un papel de oposición, quiero decirlo muy claramente porque después son malinterpretadas mis cuñas. Vamos a tener un rol de oposición cuando corresponda y va a ser distinta a lo que se ha visto hasta ahora, muy firme cuando corresponda, cuando no se respeten las peticiones de la gente".

Además, lamentó que la semana pasada se hayan roto las conversaciones sobre el pacto administrativo del próximo periodo legislativo, donde una de las exigencias del PDG es que ella presida la Corporación. “Existe la posibilidad de dar gobernabilidad desde allí, pero se quebraron las conversaciones porque ellos se negaron a nuestra petición”, explicó.

“La derecha actúa con mucha torpeza en esto, particularmente la UDI, y ha arrastrado, lamentablemente, al Partido Republicano, pues yo creo que sería facilísimo tener un acuerdo administrativo con el PDG, y creo que se ahorrarían hartos dolores de cabeza, ellos probablemente, por ejemplo, tienen temor de los retiros (previsionales). Lo digo yo misma, aunque ellos no lo expresan. Bueno, la mejor manera de poder manejar eso bien, es a través de las presidencias de las comisiones, no de la presidencia de la Cámara", añadió.

Adicionalmente, reconoció que “hay probablemente muchas razones por las cuales sentir que voy a hacer el cuento del escorpión, el concepto, pero está el PDG de por medio y a mí me parece que es completamente necesario que el próximo gobierno negocie en buenos términos un pacto administrativo con el PDG"

“Hay muchas posibilidades de controlar los temores, de evitar los temores a través de los mecanismos de control que existe en la propia legislación. Pero además de eso, creo que los puntos en común que son necesarios, que son imprescindibles, porque en realidad Kast no va a poder hacer nada, en la Cámara al menos, pinchando dos votos. Necesita una serie de reformas que van a requerir quórum más importante y no va a poder hacer nada sin el PDG”, cerró.