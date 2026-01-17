Johannes Kaiser: “Tratar de hacer un gobierno con muchos independientes lo único que hace es neutralizar su base de apoyo”

“Una oposición amigable”. Así define, hasta ahora, Johannes Kaiser el rol que tendrán los libertarios frente al gobierno de José Antonio Kast.

El exabanderado tiene una mirada crítica de cómo el republicano y su entorno están definiendo al equipo ministerial. Por lo mismo, profundiza en las razones de su partido para restarse de esa administración.

¿Es una decisión sin vuelta atrás?

Sí, pero si hablan bien con nosotros, veremos lo que ofrecen. Nosotros siempre vamos a estar disponibles para conversar. No es que yo me pico y me llevo la pelota para la casa, entendemos que el tema del gabinete es dinámico. Pero recibimos una oferta que estaba diseñada para que no la pudiéramos aceptar.

¿Cuál fue la oferta?

Un ministerio, que no es un ministerio donde nosotros tengamos una especialización, que era Minería; una o dos subsecretarías y ninguna delegación presidencial. Con lo cual, en el esquema político, desaparecíamos completamente, y si tú vas a ser parte de un gobierno, no estás solamente en el membrete de la carta. Hay grupos económicos que están mejor representados que lo que hubiésemos estado si aceptábamos la oferta. Y sacamos el 14% de los votos.

¿Esperaban mayor influencia, entonces?

El presidente es libre de decidir y nosotros también. El punto es que si vamos a participar, vamos a participar en condiciones que sean acordadas, no impuestas. Y en condiciones en que el partido pueda hacer una diferencia. Y lo que a nosotros se nos ofreció fue irrelevancia e indiferencia.

¿A usted no se le ofreció ningún cargo?

No, y tampoco lo pedí. Acá el diseño del próximo gobierno es un diseño que considera a los partidos políticos un problema. Pero no hay que olvidar que en un gobierno los partidos políticos no son empleados, son accionistas. Y los accionistas quieren saber qué es lo que se hace con su plata y por qué.

¿Cree que había una intención de dejar relegado a su partido?

En el equipo del presidente no están entendiendo. El presidente de la República salió con 58% de los votos, de los cuales casi el 30% es prestado; él no fue la primera opción para 30% de los chilenos. Entonces, dejar fuera a los representantes de esa votación es un error de diseño políticamente dramático. Espero que no le cueste su gobierno.

15/01/2026 - JOHANNES KAISER - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Ustedes presentaron un documento con líneas rojas. ¿Qué tanto incidió eso en su decisión?

Nosotros lo presentamos, pero no recibimos nunca una respuesta oficial. Entonces, usted verá que con la cantidad de señales que nosotros fuimos recibiendo, pareciera que el eje de la futura administración está más puesto en otro tipo de gestión gubernamental, donde, evidentemente, el PNL parecía no encajar en ninguna base.

¿No cree que se equivocaron entonces en marcar temas que no estuviesen considerados en este “gobierno de emergencia”?

No, porque no íbamos a aceptar que nos dijeran, bueno, en torno a solamente alcanzar el tema de los objetivos del gobierno de emergencia, no se ven el resto de los temas. Nosotros dijimos, bueno, nosotros vamos a verlos igual. Porque usted de todas maneras va a tener que debatir sobre esos temas. Están todos en la ley de presupuesto. El INDH se tiene que revisar, lo mismo con programas de género. Y si a mí me llega, por ejemplo, desde el Ministerio de Educación que en la próxima administración siguen impulsando cuestiones de género, entonces yo voy a ir y voy a hacer una protesta al señor presidente enfrente de La Moneda, porque no me parece.

¿Cree que por parte de republicanos hay un abandono de esas ideas?

No de parte de republicanos. Mi impresión es que ni siquiera el Partido Republicano ha sido parte de este diseño de gobierno.

¿Y de parte del presidente electo?

El equipo del presidente electo está armando un gobierno considerando a los partidos políticos más un problema que una fuerza a la cual integrar. Y yo entiendo también hasta qué punto: porque suponen que al meter a mucha gente independiente van a generar menos roces con una coalición que, según su visión, empieza en Amarillos y ahora termina en el Partido Republicano. Esa suposición está errada, porque las verdaderas decisiones no se toman en torno a las personas, se toman en torno al contenido ideológico-político de los proyectos. Eso es lo que hace una diferencia.

¿Y le parece que ese proyecto de este futuro gobierno está difuso hoy día?

Lo que me parece es que tratar de hacer como que es un gobierno neutral, con muchos independientes, lo único que hace es neutralizar su base de apoyo.

En ese sentido, ¿qué le preocupa del próximo gobierno?

Que no se hagan las reformas que se tienen que hacer ahora, mientras se puedan hacer con un costo relativamente bajo. Pero eso es algo que vamos a ver. No sé cuál va a ser la decisión del presidente o cómo van a operar sus ministros. De hecho, la inmensa mayoría de las cosas no las sé, porque nunca las comunicaron. Creo que la mayor debilidad que tiene este gobierno para poder gestionar su respaldo es su hermetismo respecto de quiénes necesitan. Porque, no nos olvidemos: ellos necesitan a los partidos, no es al revés.

Cuando habla de hermetismo en el equipo de Kast, ¿a qué o a quién se refiere? Porque esas conversaciones las tuvieron con Claudio Alvarado, Alejandro Irarrázaval.

Yo personalmente tuve dos reuniones con ellos. Después hubo una o dos conversaciones. Y la verdad es que desde la última vez que fui, entré a la conversación y salí más confundido. Nunca nos dijeron dónde nos querían, ni a quiénes. No hubo nada. Es un insulto.

15/01/2026 - JOHANNES KAISER - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

¿Cómo tomaron que no los hayan considerado para los ministerios de Defensa y Justicia, que eran su principal interés?

Especialmente Justicia era de nuestro interés, porque parte del diagnóstico del partido es que la mayor debilidad institucional hoy día en nuestro país es la causada por la injerencia de los políticos en el Poder Judicial. Cuando usted ve que ese era nuestro eje central de la campaña, y nos dicen: sabe qué más, ustedes se pueden integrar, pero a Justicia no, creo que el mensaje es claro.

¿Cuál es el riesgo del diseño de gabinete que están armando?

Cuando el presidente de la República es el único en el gabinete que tiene un peso político propio, se transforma en el único receptor de los ataques de la oposición. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo que tiene el gobierno? Bueno, que después de seis meses tiene que hacer un cambio de gabinete y el gobierno de José Antonio Kast tiene un tiempo muy limitado para avanzar con las reformas que necesita.

¿En qué sentido?

Se han dado 90 días. Es una meta ambiciosa si no tienes avanzado mucho. Yo le doy hasta la primera ley de presupuestos para tener las cosas listas, porque la primera ley de presupuestos tiene que entrar entonces también el financiamiento, el reordenamiento de las finanzas públicas para avanzar con su programa.

¿La decisión de ustedes de restarse no tiene que ver con no “quemar” su proyecto político y su futura aspiración presidencia?

Si yo fuese ministro, haría probablemente un trabajo tan bueno que de todas maneras estaría de candidato a presidente. Ese no es el punto. El punto es que usted tiene que tener la posibilidad de mostrar su trabajo. Demostrar que está haciendo la diferencia. Y a nosotros nos quitaron toda posibilidad de demostrar que estamos haciendo la diferencia. No estamos donde podemos influir políticamente, pero tenemos que asumir los costos de las decisiones que ellos toman y no podemos ni siquiera sectorialmente impulsar una política que no sea de las que nosotros consideramos realmente relevantes.

Fuera del gobierno, ¿se declaran oposición?

A nosotros nos interesa que al gobierno de José Antonio Kast le vaya bien, porque si le va mal, lo más probable es que vuelva una izquierda bastante nefasta al poder. Pero si el gobierno no nos necesita y no podemos hacer la diferencia desde adentro, entonces lo hacemos desde afuera, donde muchas de las decisiones que se tomen en el Ejecutivo se van a tomar también considerando cuál puede ser nuestra posición. Somos un partido independiente que va a apoyar la agenda del gobierno en la medida en que esta agenda esté en línea con lo que ellos prometieron en la campaña.

¿Le pondría un calificativo?

Una oposición amigable. O semioposición.

¿Y eso en qué se traduce?

En que si siguen impulsando cosas como el INDH, los temas de género, lo vamos a criticar y vamos a tratar de hacer lo posible para conseguir la mayoría en el Congreso para que no tenga respaldo. Evidentemente. Si lo hicimos con este gobierno, ¿cómo no lo vamos a hacer con el siguiente?