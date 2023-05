José Antonio González, consejero electo (Ind.-RD): “Espero que se respete el trabajo de la Comisión Experta”

El historiador José González (69) será uno de los representes de la Región de Antofagasta en el futuro Consejo Constitucional. Es su primer cargo de elección popular.

El futuro consejero comenta que la diputada Catalina Pérez fue quien lo invitó como independiente para que compitiera por un cupo de RD en las elecciones. Es académico de la Universidad Católica del Norte y fue parte del equipo jurídico que defendió la posición chilena en el litigio contra Bolivia en La Haya.

¿Qué lecciones sacan de la experiencia de la Convención?

Se pudo haber redactado una gran Constitución si se hubiese hecho un diálogo de consensos y no haber pasado naturalmente una visión de atropellar las voces discrepantes. Cuando quieres construir una casa común, tienes que ver todas las sensibilidades y perspectivas políticas que en gran medida reflejan esta pluralidad de nuestro país y no pensando en el elemento circunstancial del presente, sino pensando en el futuro de algo que pueda durar 30 a 40 años. Ahí no hubo ninguna voluntad de establecer algún debate con la derecha. Entonces, eso nos tiene que servir de lección, a veces las mayorías son circunstanciales.

¿Coincide con la autocrítica que hizo el diputado Ibáñez de que las coaliciones de gobierno deben agruparse en un conglomerado?

Estoy de acuerdo con esa autocrítica, lo que no me convence es si todos tienen que estar juntos con dos visiones que obvio son complementarias, pero no visualizo si todos tienen que estar en una sola plataforma o que hay que estar en dos federaciones, el Socialismo Democrático, por un lado, y el Frente Amplio, por otro. Para eso tiene que haber una discusión que excede la circunstancia electoral.

¿De qué forma eso debiese traducirse en el trabajo que tienen que hacer dentro del Consejo?

Naturalmente tiene que haber un diálogo fructífero constante porque en todo ese conjunto, hay una minoría evidente y obviamente que en esa posición hay que entablar el diálogo con Chile Vamos y republicanos.

¿Cree que las diferencias entre ambas coaliciones de gobierno afecten el trabajo de su sector?

Yo creo que no tanto porque el hecho de ser minoría no va a permitir entrar con disonancias internas tan abismales, sino fundamentalmente plantearse frente a un texto donde la mayoría puede estar conjugando una visión que puede ser discrepante a la otra visión oficialista, y ahí yo creo que va a haber mucha más coincidencia frente al planteamiento hegemónico de republicanos y de Chile Vamos.

¿Cree que el Consejo debería respetar el grueso del anteproyecto de la Comisión Experta?

Yo espero que se respete el trabajo de la Comisión Experta, la duda es cuál va a ser la posición de los republicanos que tienen el número como para hacer ciertas enmiendas e incluso poder llevar a cabo una revisión del texto. Por parte nuestra, la minoría, nosotros casi no tendríamos mayor fuerza como para presentar una enmienda, pero, creo que hay un espíritu de respetar al interior de los consejeros.

Considerando que desde republicanos ya se dijo que se quedarán con la presidencia, ¿qué perfil debería tener la persona que asuma ese cargo?

Yo creo que debería exhibir las virtudes que exhibió Verónica Undurraga. Debería ser una persona que en gran medida pueda recoger lo que anhela el país, que salga por fin una Constitución que responda al diálogo y al consenso. Sobre Verónica, lo que he escuchado de ella es que es una persona bastante abierta en el respeto de las ideas, que procura buscar el diálogo y llegar a acuerdos, y eso no significa que en todo tenga que estar de acuerdo. Tiene sus posiciones, pero prevalece la predisposición al diálogo y a buscar consenso.

¿Qué piensa de los dichos del timonel republicano Squella, quien dijo que prefiere quedarse con la Constitución vigente en vez del anteproyecto de la Comisión Experta?

Si a él le plantean cuál es su opinión respecto a uno y otro texto, él tiene el legítimo derecho a señalar lo que dijo. Pero, obviamente en eso tú pones una inflexión, aunque no quieras, respecto de cuál va a ser la mirada en conjunto que tiene sobre el proyecto que ha redactado la Comisión de Expertos.

¿Cómo piensan defender sus posturas considerando la composición del Consejo?

Yo soy un simple representante de región, no sé quién va a ser nuestro jefe de bancada. Tampoco he visto que se haya tomado una postura definitiva, todo está por verse.

Le parecería aceptable aprobar un texto en el cual se mantenga la cláusula de la libertad de elección en salud?

Yo creo que las isapres no han dado el ancho respecto a lo que se esperaba o no se esperaba de ellas. Pero la crisis de salud es un hecho de la causa y por consiguiente tenemos que buscar una solución que no derrumbe todo el sistema de salud pública, pero que sea viable no solamente en términos técnicos, sino satisfactorio para las expectativas que tiene la sociedad.