José García (RN) asoma como la carta para la Segpres del gabinete de Kast

Con la llegada de enero empezó la cuenta regresiva para que José Antonio Kast dé a conocer quienes integrarán su gabinete cuando llegue a La Moneda. El propio presidente electo se autoimpuso como plazo el 15 de este mes para anunciar a sus futuros ministros, por lo que por estos días poco a poco ya se han empezado a definir algunos nombres.

El último de ellos, el del senador de Renovación Nacional (RN), José García Ruminot, quien asumirá como jefe de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

Así, tal como adelantó La Tercera, la Segpres quedará en manos de RN. La definición se tomó hace unos días con el objetivo de no solo lograr ordenar al partido menos disciplinado de Chile Vamos y, sino también consolidar desde el inicio la presencia tanto de la UDI -con Claudio Alvarado en Interior- como de RN en el núcleo político de La Moneda.

El senador asistió el martes de esta semana a “La Moneda chica” de Kast para reunirse con el exministro Claudio Alvarado, quien ha estado a cargo del traspaso con el gobierno de Gabriel Boric y también se perfila como el futuro ministro del Interior. La cita se extendió por cerca de cuatro horas y abordó principalmente materias legislativas.

Lo cierto es que desde hace varios días el nombre de García Ruminot sonaba como uno de los favoritos para asumir la cartera. Si bien, inicialmente fue el exdiputado y jefe de campaña de Evelyn Matthei, Diego Paulsen, quien apareció con la principal carta para la Segpres -esto después de que en RN propusieran su nombre- con los días el actual senador irrumpió con fuerza.

Reflejo de eso -dicen- fue la reunión que sostuvo con Alvarado durante esta semana. A lo anterior, explican fuentes del sector, se suma que para varios dirigentes no solo se trataba de una figura más transversal que el expresidente de la Cámara, con buena llegada tanto con el actual oficialismo como con el resto de la oposición, sino que también su larga trayectoria en el Congreso le jugaba a favor.

El nombre de Paulsen, en tanto, nunca generó consenso. Si bien, en general hay una buena valoración de su conducción de la Cámara Baja, su rol en la campaña de Matthei no fue bien evaluado en su partido. A ello, advierten algunos dirigentes de RN, se suma su falta “tonelaje político” para un Congreso que, creen, será adverso.

Ahora bien, coinciden en que a García le puede jugar en contra no tener un conocimiento tan acabado de la Cámara, particularmente de fuerzas opositoras como el Frente Amplio. En ese sentido, Paulsen tenía una mayor ventaja y no se desecha la idea de un perfil similar, incluso de RN, para la subsecretaría.

En Chile Vamos, algunos también miraban con preocupación las tensiones que mantuvo el exdiputado con el mundo republicano durante la campaña. Y es que Paulsen fue parte de los dirigentes del comando de Matthei quien defendió la estrategia de diferenciarse de la candidatura de Kast.

“Nuestro adversario político es un mal gobierno, un gobierno que les ha hecho daño a los chilenos, pero que sabemos que va a pasar con su candidato a segunda vuelta. Y nuestro adversario electoral es José Antonio Kast”, dijo en entrevista con La Tercera, lo que desató las críticas de la coalición.

En ese contexto, hace días que el nombre de García Ruminot se posicionaba como uno de los favoritos en el sector.