Jouannet lanza duro dardo a Kaiser: “Él excede la demagogia y el populismo porque le habla a un nicho pinochetista”

La mañana de este viernes, el diputado y timonel de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, abordó la posibilidad de que su candidata Evelyn Matthei no pase a segunda vuelta. Asimismo, criticó las propuestas de José Antonio Kast y lanzó un duro dardo contra Johannes Kaiser.

En conversación con radio Duna, el representante de la región de La Araucanía fue consultado sobre un eventual balotaje entre el republicano y la candidata oficialista Jeannette Jara.

“No lo sé, eso no lo puedo responder ahora. Lo único que digo es que es una discusión que vamos a dar en el partido y veremos cuál es la decisión que hay. Hay varias alternativas. El día de mañana tú puedes dar libertad de acción, el día de mañana tú puedes tomar una posición, eventualmente. Y por tanto, es una decisión que uno tiene que tomar" contestó.

“Lo que sí yo le digo a la gente es que la que tiene mejor performance, o la que es claramente la que le gana a todos, en segunda vuelta, la que le gana a todos es Evelyn Matthei”, acotó.

Requerido sobre qué pasaría si es Kaiser y no Kast el que se enfrenta a Jara en una segunda vuelta, contestó: “Vamos a discutirlo. Está claro que las propuestas de ambos, de Kaiser y de Kast no son viables, son demagógicas”.

Con el tono más elevado, agregó: “En el caso de Kaiser ya excede la demagogia y el populismo, la irresponsabilidad, porque se nota que está hablando de un nicho pinochetista, extrema derecha y fanáticos”.