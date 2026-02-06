SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Juan Andrés Lagos (PC) acusa violencia por parte del PS y asegura que se desplegó por la candidatura de Jara

    El dirigente comunista abordó la controversia que ha protagonizado esta semana, a raíz de su visita a Cuba. Junto con descartar que él quiera a Jeannette Jara fuera del PC, reconoció que las críticas recibidas desde otros partidos oficialistas le han dolido.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Rompió su silencio. Tras días convulsionados en el Partido Comunista (PC), marcados por el rayado de cancha a Jeannette Jara sobre que defender al régimen cubano es un imperativo para permanecer en las filas de la colectividad, anoche el histórico dirigente Juan Andrés Lagos abordó la situación en un canal de streaming.

    El periodista, quien integra la comisión política del PC, planteó que los últimos días ha ocurrido una “persecución” mediática y una “ofensiva violenta” en su contra. Esto luego de que él dijera en el programa Barbarroja que “en algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba... Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad”.

    En ese mismo programa, con Lagos presente, el abogado Hugo Gutiérrez, también militante PC, planteó que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura”. Esto junto con valorar el viaje que Lagos y Lautaro Carmona hicieron a la isla entre el 17 y el 22 de enero.

    Aunque no la nombraron, sus declaraciones fueron leídas como un mensaje a Jara, quien ha reconocido que mantiene su militancia en el PC en suspenso y que para ella Cuba no es una democracia.

    En el streaming del jueves, Lagos se defendió. “Jamás en mi vida militante he planteado algo cercano a que alguien abandone las filas del partido por diferencias de opinión”, dijo.

    Junto con eso, enfatizó: “Yo me saqué la cresta en la campaña presidencial de Jeannette Jara. Trabajé fuerte y duro en los colectivos en que me tocó trabajar (...). Hice todo lo que la mayoría de la militancia comunista hizo: me saqué la mugre (...). Lo que está haciendo la hegemonía mediática, que con tanta ligereza aborda las situaciones del PC, es falso".

    En referencia a las críticas que ha recibido durante los últimos días por parte de personeros del oficialismo, el periodista sostuvo que “alguien utilizó la palabra ‘cancelación’. A mí me ha golpeado (...). Me ha dolido, de verdad. Quiero decirlo, porque soy un ser humano. Me ha conmovido la violencia con la cual siguen atacándome por supuestos cosas que yo habría dicho”.

    Aunque no la mencionó, hizo referencia a la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien dijo que “el rol que Jara cumplió para toda la centroizquierda hace que merezca todo nuestro respeto. Y, por cierto, creo que sus decisiones (sobre el futuro de su militancia) van a ser propias, no inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación que no es propia de la democracia”.

    “¿Por qué se ataca con tanta virulencia y violencia a personas que hemos estado en la primera línea de trabajo para que nuestro gobierno sea eficaz, eficiente, transformador, democrático? Hemos sido maltratados de una manera impresionante. Yo no estoy exagerando. Lo que está ocurriendo estos días es parte de esta situación", agregó Lagos.

    El militante comunista aprovechó de defender el trabajo que realizó como asesor en la Subsecretaría del Interior, del que fue despedido en 2024. “A mí me echan del actual gobierno no por razones referidas al tema de mi aporte a la eficacia de lo que estaba haciendo (...). Ocurre que logran presionar y me echan”, reclamó.

    Además, sostuvo que su trabajo en la subsecretaría fue un aporte a “la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, en esfuerzos a nivel nacional y también a nivel de colaboración multinacional y bilateral”.

    Más sobre:CubaPCPSPartido ComunistaJuan Andrés LagosPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

    En busca de fiscal Centro Norte: las pruebas de fuego que deberán pasar Barros, Adasme y Jacir para suceder a Armendáriz

    Hay fecha: Cordero y Steinert se reunirán el 16 de febrero para coordinar traspaso de Ministerio de Seguridad

    Ministerio de la Mujer: Antonia Orellana y Judith Marín sostienen reunión bilateral por traspaso de mando

    El sello de Piñera en el equipo de Kast

    Quiénes son los subsecretarios de Kast

    Lo más leído

    1.
    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Cancillería mandata a embajadas a desplegarse por Bachelet

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez
    Chile

    Corte Suprema de Colombia da luz verde a extradición de presunto autor del homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

    En busca de fiscal Centro Norte: las pruebas de fuego que deberán pasar Barros, Adasme y Jacir para suceder a Armendáriz

    Hay fecha: Cordero y Steinert se reunirán el 16 de febrero para coordinar traspaso de Ministerio de Seguridad

    Delva Energía presenta proyecto de almacenamiento de energía por US$600 millones para la Región de Atacama
    Negocios

    Delva Energía presenta proyecto de almacenamiento de energía por US$600 millones para la Región de Atacama

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Meneghini critica los problemas de programación del fútbol chileno tras incertidumbre por duelo entre la U y Huachipato
    El Deportivo

    Meneghini critica los problemas de programación del fútbol chileno tras incertidumbre por duelo entre la U y Huachipato

    Los detalles de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026

    Un regreso histórico: Tomás González sorprende y sale del retiro para competir en la Copa del Mundo de gimnasia

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”
    Cultura y entretención

    Zaz, cantante francesa: “Volver a Chile es redescubrir una energía que me conmueve profundamente”

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez
    Mundo

    Comicios en Aragón abren ciclo de elecciones regionales en España que pone a prueba a Pedro Sánchez

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia