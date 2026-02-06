Juan Andrés Lagos (PC) acusa violencia por parte del PS y asegura que se desplegó por la candidatura de Jara

Rompió su silencio. Tras días convulsionados en el Partido Comunista (PC), marcados por el rayado de cancha a Jeannette Jara sobre que defender al régimen cubano es un imperativo para permanecer en las filas de la colectividad, anoche el histórico dirigente Juan Andrés Lagos abordó la situación en un canal de streaming.

El periodista, quien integra la comisión política del PC, planteó que los últimos días ha ocurrido una “persecución” mediática y una “ofensiva violenta” en su contra. Esto luego de que él dijera en el programa Barbarroja que “en algún momento aquí en Chile se hablaba con tanta ligereza de que la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba... Yo no sé si en este momento hay algún espacio para justificar algo, a propósito de que ahí habría regímenes dictatoriales, de verdad”.

En ese mismo programa, con Lagos presente, el abogado Hugo Gutiérrez, también militante PC, planteó que “en este partido no podría haber nadie que creyera que Cuba es una dictadura”. Esto junto con valorar el viaje que Lagos y Lautaro Carmona hicieron a la isla entre el 17 y el 22 de enero.

Aunque no la nombraron, sus declaraciones fueron leídas como un mensaje a Jara, quien ha reconocido que mantiene su militancia en el PC en suspenso y que para ella Cuba no es una democracia.

En el streaming del jueves, Lagos se defendió. “Jamás en mi vida militante he planteado algo cercano a que alguien abandone las filas del partido por diferencias de opinión”, dijo.

Junto con eso, enfatizó: “Yo me saqué la cresta en la campaña presidencial de Jeannette Jara. Trabajé fuerte y duro en los colectivos en que me tocó trabajar (...). Hice todo lo que la mayoría de la militancia comunista hizo: me saqué la mugre (...). Lo que está haciendo la hegemonía mediática, que con tanta ligereza aborda las situaciones del PC, es falso".

En referencia a las críticas que ha recibido durante los últimos días por parte de personeros del oficialismo, el periodista sostuvo que “alguien utilizó la palabra ‘cancelación’. A mí me ha golpeado (...). Me ha dolido, de verdad. Quiero decirlo, porque soy un ser humano. Me ha conmovido la violencia con la cual siguen atacándome por supuestos cosas que yo habría dicho”.

Aunque no la mencionó, hizo referencia a la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, quien dijo que “el rol que Jara cumplió para toda la centroizquierda hace que merezca todo nuestro respeto. Y, por cierto, creo que sus decisiones (sobre el futuro de su militancia) van a ser propias, no inducidas por conductas que me parecen bastante violentas y propias de una cultura de la cancelación que no es propia de la democracia”.

“¿Por qué se ataca con tanta virulencia y violencia a personas que hemos estado en la primera línea de trabajo para que nuestro gobierno sea eficaz, eficiente, transformador, democrático? Hemos sido maltratados de una manera impresionante. Yo no estoy exagerando. Lo que está ocurriendo estos días es parte de esta situación", agregó Lagos.

El militante comunista aprovechó de defender el trabajo que realizó como asesor en la Subsecretaría del Interior, del que fue despedido en 2024. “A mí me echan del actual gobierno no por razones referidas al tema de mi aporte a la eficacia de lo que estaba haciendo (...). Ocurre que logran presionar y me echan”, reclamó.

Además, sostuvo que su trabajo en la subsecretaría fue un aporte a “la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, en esfuerzos a nivel nacional y también a nivel de colaboración multinacional y bilateral”.