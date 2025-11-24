BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kaiser contra el PDG: “No puedes poner a Pamela Jiles con el señor Olivares en una misma bancada y pensar que funcionará”

    El parlamentario y líder del Partido Nacional Libertario, además, apuntó a los dineros utilizados en la campaña de Franco Parisi. “Quiero ver las rendiciones ante el Servel, porque quien me diga que esa campaña costó 10 millones, no corresponde”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Diputado Johannes Kaiser (PNL). Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, la mañana de este lunes puso en duda la capacidad de Franco Parisi y la dirección del Partido de la Gente (PDG) de ordenar a sus 14 parlamentarios electos en la Cámara en el nuevo ciclo político que se inicia en 2026 en el Congreso Nacional.

    En diálogo con radio Infinita, el excandidato presidencial puso como ejemplo lo sucedido en el actual ejercicio legislativo, luego que en 2021 el PDG logró llegar por primera vez al Parlamento con seis diputados, pero que con el paso de los años quedó sin representación por la renuncia de los legisladores a la tienda.

    “Existen distintos tipos de partidos políticos, entre ellos existen partidos ideológicos, existen los partidos históricos, y tienes los partidos franquicia. Ecuador, por ejemplo, está lleno de partidos franquicia. Y el partido franquicia es una plataforma que te abre la posibilidad de candidatearte y después, en la práctica, tú haces lo que quieres”, dijo.

    Y luego agregó: “El PDG no es un partido ideológico. Y el problema que se produce una vez que tú tienes una bancada de diputados en que dicen ‘ni facho ni comunacho’, pero los proyectos de ley que entran, y que tú tienes que decidir sobre esos proyectos, tienen un alma política. Entonces tú tienes que estar a favor o en contra. Y no es una cuestión binaria, incluso la abstención significa votar a favor o en contra, porque la abstención se calcula como voto en contra. Y ahí se generan tensiones”.

    Kaiser agregó sobre el partido de Parisi que es “una formación que no tiene quilla ideológica, que no tiene quilla del tipo de sociedad que quiere, que no tiene una visión del tipo de sociedad que quiere, no soporta, no aguanta. Tú no puedes poner a Pamela Jiles con el señor (Javier) Olivares en una misma bancada y pensar que esa cuestión va a funcionar”.

    El congresista, que deja el Congreso en este ciclo, fue consultado si cree que el PDG puede sufrir la misma fuga que vivió desde el 2021 a la fecha en la Cámara.

    “Absolutamente, absolutamente yo creo que el mismo riesgo y por las mismas razones. Sorpréndanme, pero yo creo que no va a ser capaz de entregar una dirección política consolidada para esos 14 diputados”, zanjó.

    El líder del PNL, además, apuntó a los dineros utilizados en la campaña del economista. “Quiero ver las rendiciones ante el Servel, porque quien me diga que esa campaña costó 10 millones, no corresponde”, dijo.

    Más sobre:Johannes KaiserFranco ParisiPDGParlamento

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Boric viaja a la Región de Magallanes en medio de creciente tensión entre candidaturas de Jara y Kast de cara al balotaje

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver la semifinal de Austria vs. Italia por el Mundial Sub 17

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos
    Chile

    Ministro de Transportes lamenta accidente de tránsito en San Miguel que dejó dos menores de edad fallecidos

    Recurso para anular cuestionado concurso para interinato de Conservador de Santiago llega a la Suprema

    Defensa de Pulgar desiste de petición para reabrir investigación y tribunal fija preparación de juicio oral para enero

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados
    Negocios

    Chile ante un nuevo ciclo: menos consignas, más resultados

    Las ventas online del retail se desaceleran en el tercer trimestre del año

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años
    Tendencias

    Quién era Udo Kier, el exitoso actor que falleció a sus 81 años

    Regresan la lluvia y el frío a Santiago esta semana: revisa aquí el pronóstico

    3 recomendaciones para evitar caer en estafas durante el Black Friday

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”
    El Deportivo

    Arturo Vidal explica su suplencia en Colo Colo: “No es porque hay alguien mejor que yo”

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae
    Cultura y entretención

    Muere a los 81 años Jimmy Cliff, leyenda del reggae

    La estrella del soul Macy Gray agenda su debut en Chile

    El Secreto de los Arbustos: escucha el disco que reúne a Pascuala Ilabaca y la SdC Big Band

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania
    Mundo

    Zelenski insiste en que la paz no pasa por reconocer el cambio violento de las fronteras de Ucrania

    La maldición de los Kennedy azota de nuevo al clan: nieta de JFK revela que le queda menos de un año de vida

    Venezuela dice que nombrar terrorista al “inexistente” Cartel de los Soles es una “patraña” para la invasión

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad