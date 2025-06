Kaiser critica la conducción de RR.EE. del Presidente Boric: “Somos vistos en la misma línea que Nicaragua, Cuba, Venezuela”

El candidato presidencial y diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, criticó la postura del Presidente Gabriel Boric en materia de relaciones exteriores.

A raíz de los bombardeos de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares de Irán, el Mandatario expresó su desacuerdo: "Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU. Defenderemos el respeto al derecho internacional humanitario en todas las instancias", escribió la noche de ayer en X.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, el parlamentario abogó por la neutralidad de Chile en este tipo de conflictos: "Las crisis internacionales, en la medida en que nosotros no estamos directamente involucrados con intereses particulares de Chile, tienen que ser enfrentadas por Chile desde el principio de la neutralidad. Nosotros debiésemos ser neutrales en estas materias".

Operación Martillo de Medianoche, el ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán.

Además, crítico que el Jefe de Estado no haya empleado el término exacto, que en este caso es “instalaciones nucleares”. “El Presidente de la República la noche de ayer salió a condenar a Estados Unidos por haber atacado reactores nucleares. En primer lugar, yo no salgo a condenar algo que no sucedió de esa manera, porque lo que se atacaron fueron instalaciones de enriquecimiento uranio, que es otra cosa con reactores nucleares”, dijo.

Luego, cuando se le hizo ver que Boric no usó el término “reactores nucleares”, como él había acusado, espetó: “Bueno, una central nuclear nosotros la entendemos normalmente como aquella que genera energía. No se hizo, no era el caso”.

Santiago 9 de junio 2025. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, recibe los Honores de la Guardia del Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, criticó que “el señor Presidente ha sido precipitado en más de una ocasión en materia de relaciones internacionales. Yo creo que le ha hecho un daño muy profundo a lo que ha sido nuestro bien ganado prestigio en materia de relaciones internacionales. Se ha gastado la cuenta de ahorro que llenó la Concertación, extrañamente, en materia de nuestro respeto internacional".

“Y ahora estamos, o somos vistos probablemente desde el extranjero, en la misma línea que Nicaragua, Cuba, Venezuela y otras naciones”, acusó.

“Nosotros podemos hacer un calendario de declaraciones desafortunadas del señor Presidente de la República en materia de relaciones internacionales desde el día uno de su mandato hasta el día de hoy. Y cada vez sale entonces con, de alguna manera, zafa”, añadió.

El candidato presidencial Johannes Kaiser. Foto Mario Téllez. MARIO TELLEZ

Kaiser reitera su negativa a abandonar la carrera presidencial

El legislador también reiteró que no se bajará de la carrera presidencial, pese a que los sondeos de opinión publicados antes de la veda electoral lo posicionan por detrás de sus contendores en la derecha, Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (PRep).

“Tengo que repetir una y otra vez. Yo no soy un político como el resto. Yo ya le dije que no voy a bajar mi candidatura. Y no voy a bajar mi candidatura. Y no hay fuerza en esta tierra que me obligue a bajar mi candidatura", recalcó.

Seguidamente, aseveró que “la razón por la cual nosotros existimos, el Partido Nacional Libertario existe, es porque queremos dar garantía de que si llegamos al gobierno efectivamente vamos a hacer políticas distintas a las políticas que hizo la Concertación, a las políticas que hizo el señor Piñera, que vamos a revertir el proceso de decadencia en que está en este momento nuestro país”.