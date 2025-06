“Con esos socios...”: el cruce entre Daniel Jadue (PC) y Carolina Tohá (PPD) en la antesala de las primarias

En momentos en que el oficialismo se encuentra tensionado a raíz de las primarias, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), pusieron de manifiesto sus diferencias.

Luego de que su medida cautelar cambiara a arresto domiciliario nocturno, Jadue -imputado por delitos de cohecho, administración desleal, fraude al Fisco y estafa en el caso Farmacias Populares- reapareció públicamente hoy en una actividad del Partido Comunista en San Felipe.

El encuentro contó con la participación, entre otros, del presidente del PC, Lautaro Carmona, y se desarrolló en paralelo a una actividad de campaña que la presidenciable de esa colectividad, Jeannette Jara, encabezó en Santiago. La inclusión de Jadue en el comando de Jara fue promovida por Carmona luego de la reducción de la cautelar, pero esta propuesta no encontró eco en la candidata.

Daniel Jadue y el presidente del PC Lautaro Carmona. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Allí, quien fuera el candidato presidencial del PC en 2021 explicitó su respaldo a la exministra del Trabajo: “La verdad es que hay una sola candidata que representa la posibilidad de transformaciones, que es nuestra compañera Jeannette. No hay más”.

Y luego sinceró: “Hoy día tenemos un desafío que, además, a algunos les puede parecer incómodo... Cuando vemos a nuestros socios, uno piensa que con esos socios ¿para qué necesitamos derecha en nuestro país?”.

El dardo de Jadue ocurre en medio de los cuestionamientos que ha deslizado Tohá hacia la gobernabilidad que ofrecería el PC en caso de que Jara resulte vencedora. Desde la colectividad de avenida Vicuña Mackenna acusaron anticomunismo de parte de Tohá, calificativo que fue rechazado por la abanderada PPD.

La candidata del PC Jeannette Jara. Foto: Javier Torres/Aton Chile. JAVIER TORRES/ATON CHILE

Tohá, quien asistió este sábado a la Marcha del Orgullo LGBTIQA+ en Santiago, fue consultada por las declaraciones de Jadue. “Yo lo que puedo representar como cambio social lo he mostrado en mi vida. Lo he mostrado en mi historia”, respondió.

“Entonces, yo no estoy hablando de teoría ni de declaraciones. Estoy hablando de hechos. Y esa misma fuerza la voy a poner para darle a Chile el cambio social que hoy día más necesita, un proyecto de desarrollo en que todos nos sintamos parte y que le llegue a todas las personas, que traiga avance económico, bienestar social compartido y le de seguridad a las familias”, complementó.

La candidata del Socialismo Democrático Carolina Tohá. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cuando se le consultó sobre si estos emplazamientos de Jadue pondrían en jaque la unión del oficialismo de cara a las primarias, Tohá contestó: “Si nos lleváramos por los dichos de Daniel Jadue no hubiéramos avanzado nunca nada. Pero afortunadamente esos dichos no representan el espíritu que en general tiene la centro izquierda, que es un espíritu de debatir respetándonos y de tener como propósito la unidad. Eso es lo que yo creo que predomina y de eso me siento parte”.

Respecto del clima en la previa de estas elecciones y el descenso en el respaldo hacia su candidatura en favor de Jara, la exministra del Interior reconoció que “es una primaria competitiva y creo que eso es un mensaje interesante para los chilenos y las chilenas porque aquí se dirime algo en esta primaria”.

“En esta primaria se va a definir qué tipo de centro izquierda tenemos. Si tenemos una centro izquierda capaz de abrazar de manera amplia un sector que vaya desde el centro hasta todas las izquierdas. Si tenemos una centro izquierda capaz de competir e irle palmo a palmo a la derecha. Si tenemos una centro izquierda capaz de pararse con autoridad, hablar de economía, hablar de seguridad, hablar de políticas sociales efectivas. Esta primaria es importante, se juega mucho y el hecho de que sea competitiva va a ser un aliciente para que más personas sientan que tienen algo que decir en esa votación", concluyó.