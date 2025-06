Tohá responde a críticas del PC: “No acepto que se me ponga el título de anticomunista”

La precandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), respondió este viernes a quienes la acusaron de ser anticomunista.

La exministra sinceró el miércoles en una entrevista concedida a Mega que no es partidaria de que el PC gobierne el país. Las declaraciones de la abanderada desataron críticas en el Partido Comunista e incluso molestia en el Partido Socialista, uno de las colectividades que respalda su candidatura, en momentos en que su contendora comunista, Jeannette Jara la aventaja en las encuestas.

En una actividad de campaña realizada en el barrio Franklin, Tohá salió al paso de estas críticas: “Lo primero que quiero decir es que no acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, he defendido al Partido Comunista una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, cuando se le intenta poner caricaturas o prejuicios. Nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes“.

Las precandidatas a las primarias del oficialismo Carolina Tohá y Jeannette Jara. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Pero cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Tiene un punto de vista diferente y yo invitaría a no transformar todas las diferencias en anticomunismo. Porque eso querría decir que todos tenemos que estar de acuerdo, si no todos somos anticomunistas. Y yo no comparto eso", puntualizó.

Siguiendo esa lógica, Tohá acusó que “el anticomunismo en Chile, ¿Qué ha hecho? Levantar caricaturas sobre el PC, discriminarlo, estigmatizarlo, perseguirlo, intentar asesinarlo. Yo eso no solo nunca lo haría, sino que lo he resistido y he luchado contra eso toda mi vida".

Al ser consultada por los dichos del presidente del PC, Lautaro Carmona -quien acusó prejuicios de parte de Tohá- la abanderada respondió: “Primero, no es ningún ataque. Plantear opiniones y tener diferencias no es atacar. Yo invitaría a todos los dirigentes a que no confundamos y no metamos en una misma bolsa las diferencias y las opiniones que los ataques, por favor”.

16/06/2025 - LAUTARO CARMONA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

“Y segundo, ¿Cómo estoy en una primaria? Porque estoy compitiendo, estoy buscando ganar. Creo que tenemos una mejor opción para competirle a la derecha. Creo que podemos hacer un mejor gobierno, pero somos personas leales. Vamos a acatar el resultado que tenga esta primaria cualquiera sea (...) Y ciertamente somos partidarios de que gobierne la centroizquierda antes que la derecha. Pero creemos en esta opción, creemos que es mejor. Y defenderla y decir que es una mejor opción no es ser anti-nada", argumentó.

Adicionalmente, Tohá se pronunció sobre las declaraciones del presidente del PPD, Jaime Quintana, alusivas a que una victoria de Jara en las primarias significaría el triunfo de una de las candidaturas de la derecha. “Yo creo que no es tema de lo que nosotros creamos, es tema de ver que desde el punto de vista de lo que nos muestran todos los datos, es mucho más difícil ser competitivos con la derecha con una candidatura de ese tipo encabezada por el PC. No es algo que yo diga, es algo que sabe todo el mundo. Entonces no nos escandalicemos de cosas que todos sabemos", comentó Tohá.

La abanderada cerró el tema descartando que haya aprovechamiento político de parte de la centenaria tienda. Sin embargo, enfatizó que “hay una manera, muy instalada hace mucho tiempo, en que cada vez que hay una diferencia se confunde con anticomunismo. Y yo invitaría a dejar eso atrás, porque el anticomunismo es una cosa muy seria, muy violenta".