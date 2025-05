Kaiser destaca seriedad de su candidatura con miras a primera vuelta: “No estamos jugando al luche”

“No me voy a bajar, punto”. Así de enfático, el candidato presidencial del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, aseguró este lunes que seguirá en competencia en la carrera presidencial y disputará la primera vuelta de noviembre próximo.

Aunque reconoció que su candidatura no está “en el mejor momento político” y que en las últimas semanas han retrocedido entre 3 y 4 puntos en algunas encuestas, en Tolerancia Cero de CNN Chile dijo que él y su partido están haciendo un “trabajo serio de llegar a la presidencia”.

“No estamos jugando al luche”, afirmó.

Además, dijo que su retroceso en las encuestas es un fenómeno que se está observando también en las demás candidaturas, y que en su caso puntual se debió a que se haya condicionado la mantención de su postulación a su performance en los sondeos.

“Cuando usted condiciona la vida de una candidatura, y todo el resto empieza a plantear que uno tiene que empezar a bajarla en razón de que se acerca o no a una cifra específica en las encuestas, y se empieza a generar la inseguridad de si uno va a ir o no va a ir, y esto es fomentado por la competencia, qué sucede, se debilita la candidatura. Cuando no hay confianza de que la candidatura va a ir hasta las últimas consecuencias, se debilita en su base de apoyo y eso es lo que sucedió en parte”, explicó.

Junto con ratificar su participación en primera vuelta, Kaiser también retiró la oferta que dijo haberle hecho a las demás cartas de derecha, en orden a revisar las candidaturas más competitivas en agosto.

“Yo creo que fue muy generosa en su momento, pero no fue recogida por otras formaciones, la oferta era si nosotros no alcanzamos un cierto nivel de apoyo, nosotros nos bajamos y con eso podemos respaldar a otra candidatura que sí lo tenga ahora. Como esa oferta no fue correspondida de la misma manera y como, en cambio, se aprovechó para generar una debilidad en esta candidatura, retiramos la oferta” , dijo.

Agregó que su candidatura se debe a los adherentes y a los militantes de su partido. “A diferencia de otras candidaturas que miran hacia arriba, para ver quién los está mandando, yo tengo que mirar hacia abajo, porque mi único capital político es el respaldo de la gente”.

Volviendo a las encuestas, Kaiser también explicó su baja en los sondeos en la irrupción de la campaña oficialista en momentos en que ellos estaban más preocupados de consolidar su partido.

“Todos entraron a jugar y nosotros estábamos planificando entrar en junio o julio, una vez que estuviese más consolidado el partido político. Pero al parecer, las cifras que estábamos marcando en las encuestas desataron una carrera hacia la presidencial también en nuestro sector”.

Kaiser también desestimó que hubiese existido una baja participación en la elección interna convocada por su partido el domingo, en que sufragaron unos 6.500 militantes, de un padrón total de 45 mil. “Era más bien fome nuestra elección, porque se ratificaba la directiva”, argumentó, y luego señaló que el PC, en su último proceso eleccionario, solo votaron unas 5 mil personas.